Manchester City wkrótce może pożegnać Rodriego. Jak się okazuje, wytypowano już potencjalnego następcę Hiszpana. Na radarze The Citizens znalazł się Aleksandar Pavlović z Bayernu Monachium - donosi "SportsBoom".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Aleksandar Pavlović może zastąpić Rodriego w Manchesterze City

Manchester City był niezwykle aktywny podczas minionego letniego okienka transferowego. The Citizens, po słabym poprzednim sezonie, zdecydowali się odpowiednio wzmocnić skład. Do ekipy prowadzonej przez Pepa Guardiolę trafiło wiele gwiazd światowej klasy. Tymczasem w kontekście Obywateli najczęściej mówiło się o Rodrim. Hiszpan wkrótce może opuścić Etihad Stadium.

Z informacji przekazanych przez „SportsBoom” dowiadujemy się, że Manchester City przygotowuje się na ewentualne rozstanie z Rodrim. Jak się okazuje, The Citizens wytypowali już możliwego następcę reprezentanta Hiszpanii. Anglicy celują w hitowy transfer. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Aleksandar Pavlović, który na co dzień reprezentuje barwy Bayernu Monachium.

Przeprowadzka niemieckiego pomocnika nie będzie jednak taka prosta do zrealizowania. Bayern Monachium wiąże przyszłość z młodym zawodnikiem, który odgrywa już w drużynie kluczową rolę. The Citizens jednak są w stanie przekonać 21-latka do transferu. Czas pokaże, czy Anglikom uda się zrealizować hitową transakcję.

Aleksandar Pavlović jest wychowankiem Bayernu Monachium. Pomocnik dotychczas rozegrał 61 spotkań w seniorskich barwach obecnych mistrzów Niemiec. W tym czasie udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.