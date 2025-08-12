Manchester City rozmawia z gwiazdą Realu Madryt. Transfer za 100 milionów euro

Cody Froggatt/Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City już rozmawia z Rodrygo

Manchester City tego lata chce dokonać prawdziwej bomby transferowej. Na celowniku Obywateli znalazł się bowiem Rodrygo. Gwiazdor Realu Madryt to jeden z najbardziej łakomych kąsków na rynku, bowiem jego usługami zainteresowane są również inne kluby z Premier League. Chodzi przede wszystkim o Liverpool oraz Arsenal. Okazać może się, że to Manchester City i Pep Guardiola będą czarnym koniem tego wyścigu.

Według informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze „Sky Sports DE”, Manchester City rozpoczął już rozmowy ws. transferu Rodrygo. Brazylijczyk jest zainteresowany przeprowadzką do Anglii, a sama kwota transferu wynieść może około 100 milionów euro, o czym mówi się od kilku dni. Ostatecznej decyzji w kwestii sprowadzenia skrzydłowego jeszcze nie ma, również dlatego, że sam Rodrygo nie zdecydował jeszcze ostatecznie ws. swojej przyszłości.

Rodrygo w minionej kampanii rozegrał w sumie dla Realu Madryt 54 spotkania, w których zdobył 14 goli oraz zanotował 11 asyst. W obecnym sezonie na koncie ma on dla Królewskich trzy występy i jedną asystę podczas Klubowych Mistrzostw Świata rozgrywanych w USA. 24-letni skrzydłowy wyceniany jest aktualnie przez serwis „Transfermarkt” na 90 milionów euro.

