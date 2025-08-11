Liverpool rozbije bank?! 100 milionów za gwiazdę Realu Madryt

Liverpool uważnie śledzi sytuację Rodrygo w Realu Madryt. Gwiazdor może kosztować nawet 100 milionów euro, a The Reds go sprowadzą, gdy upadnie temat Aleksandra Isaka, o czym donosi "Caught Offside".

Liverpool może zapłacić 100 milionów za Rodrygo

Liverpool tego lata przeprowadził bardzo ciekawe transfery. Do tej pory w gronie najważniejszych wzmocnień The Reds należy wymienić pozyskanie Hugo Ekitike, Jeremie’ego Frimponga oraz przede wszystkim Floriana Wirtza. Wiadomo jednak, że to nie koniec wielkich ruchów na Anfield tego lata. Nadal trwają bowiem poszukiwania nowego zawodnika do ofensywny i tutaj być może dojdzie do wielkiego rozbicia banku.

Według informacji przekazanych przez serwis „Caught Offside”, Liverpool uważnie śledzi sytuację Rodrygo w Realu Madryt i jest gotowy złożyć za niego ofertę. Mówi się o kwocie przekraczającej 100 milionów euro. Brazylijczyk miałby być jednak alternatywą, gdyby upadł temat transferu Aleksandra Isaka z Newcastle United. Szwedzki napastnik ma kosztować Liverpool nieco więcej, ale negocjacje się przeciągają.

W minionym sezonie Rodrygo rozegrał w sumie dla Realu Madryt 54 spotkania, w których zdobył 14 goli oraz zanotował 11 asyst. W obecnej kampanii na koncie ma on trzy występy i jedną asystę podczas Klubowych Mistrzostw Świata w USA. 24-letni skrzydłowy wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 90 milionów euro.

