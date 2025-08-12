Man City ruszy po transfer Rodrygo. Pozostał tylko jeden warunek

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo stał się celem transferowym Manchesteru City

Manchester City rozważa sprowadzenie Rodrygo z Realu Madryt. Jednak działania rozpoczną się tylko wtedy, gdy z klubu definitywnie odejdzie Savinho. Skrzydłowy jest blisko transferu do Tottenhamu, który prowadzi już rozmowy z Obywatelami.

W przypadku odejścia Savinho mistrzowie Anglii zostaliby z ograniczoną liczbą naturalnych skrzydłowych. Na tej pozycji do dyspozycji Guardioli byliby jedynie Jeremy Doku i Oscar Bobb. Ten drugi dopiero zbiera doświadczenie w Premier League, a więc nie jest zbyt pewnym punktem. Oczywiście Phil Foden, Bernardo Silva czy świeżo sprowadzony Rayan Cherki mogą grać na skrzydle, ale ich nominalne role są zupełnie inne.

Według Fabrizio Romano Rodrygo jest wysoko na liście życzeń Guardioli. Real Madryt oczekuje za niego około 87 milionów funtów, a sam zawodnik ma domagać się tygodniówki w wysokości 250 tysięcy funtów. Brazylijczyk znajduje się również w orbicie zainteresowań Arsenalu, który według źródeł „marzy” o jego pozyskaniu.

Jeśli z Etihad odejdą Savinho, Jack Grealish i James McAtee, to Manchester City może zostać z bardzo wąską kadrą w ofensywie. W takiej sytuacji angielski klub mógłby szybko ruszyć po gwiazdora Królewskich, licząc na to, że uda się odzyskać jego najlepszą formę z czasów, gdy decydował o losach meczów w Lidze Mistrzów.