Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo opublikował wpis. Czy sugeruje pozostanie w Realu Madryt?

Rodrygo w ostatnich tygodniach stał się bohaterem głośnych spekulacji transferowych. Brazylijczyk deklarował, że chce zostać w Realu Madryt, ale mimo tego media wciąż łączą go z kolejnymi klubami. Arsenal, Tottenham i przede wszystkim Manchester City miałyby widzieć w nim wzmocnienie ofensywy. W przypadku drużyny Pepa Guardioli temat stał się szczególnie gorący po informacjach o odejściu Jacka Grealisha i możliwym transferze Savinho do Tottenhamu.

W samym środku tej burzy Rodrygo postanowił opublikować wpis, który jeszcze bardziej podgrzał atmosferę. W swoich mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z krótkim, ale wymownym podpisem „Hala Madrid” i białym sercem. Wielu kibiców odczytało to jako sygnał, że skrzydłowy nie zamierza zmieniać barw klubowych i wciąż czuje się mocno związany z madrycką drużyną. Inni dopatrują się jednak w tym tylko gry pod publiczkę, bo spekulacje wcale nie ucichły.

Według informacji Fabrizio Romano Manchester City umieścił Rodrygo wysoko na swojej liście celów transferowych. Real Madryt ma oczekiwać za niego około 87 milionów funtów, co jest nieco problematyczną kwestią. Arsenal również poważnie interesuje się Brazylijczykiem, a źródła bliskie klubowi twierdzą, że Kanonierzy „marzą” o jego pozyskaniu.

Dla Manchesteru City priorytetem jest teraz rozstrzygnięcie przyszłości Savinho. Jeśli skrzydłowy opuści Etihad, Guardiola będzie chciał ściągnąć specjalistę od gry na skrzydle. Rodrygo idealnie wpisuje się w ten profil. Na razie jednak piłkarz wydaje się spokojny i nie pali się do zmiany otoczenia, a jego „Hala Madrid” to jasny sygnał, że przynajmniej oficjalnie pozostaje wierny Królewskim.