Manchester City szuka rozwiązania. W tle Real Madryt

Nathan Ake został zaoferowany Realowi Madryt przez Manchester City
Manchester City wyróżnia się w Premier League tym, że dysponuje bardzo szeroką kadrą. Tymczasem ciekawe wieści na temat jednego z zawodników Obywateli przekazał serwis internetowy Defensa Central. Sprawa dotyczy Nathana Ake, który został zaoferowany gigantowi La Liga.
Źródło podaje, że Manchester City liczy na zysk w wysokości 30 milionów euro z transakcji z udziałem piłkarza. Klub z ligi angielskiej nie chce dopuścić do sytuacji, w której zawodnik rozstanie się z ekipą z Etihad Stadium na zasadzie wolnego transferu. Stąd pomysł na wytransferowanie defensora do Realu Madryt.
Na ten moment Królewscy nie wykazują jednak zainteresowania Holendrem. Jednocześnie bardziej realnym kierunkiem dla Ake może być przeprowadzka do FC Barcelony.
Zawodnik w lutym skończy 31 lat. Na swoim koncie ma 57 występów w reprezentacji Holandii. Środkowy defensor trafił do Manchesteru City w sierpniu 2020 roku z Bournemouth. Wówczas działacze The Citizens zapłacili za niego ponad 45 milionów euro.
Ake w swoim piłkarskim CV ma także takie kluby jak Chelsea, Watford czy Reading. W trwającej kampanii Holender wystąpił jak dotąd w 15 meczach, w tym w dwóch w ramach Klubowych Mistrzostw Świata. Na boisku spędził łącznie ponad 750 minut. Okazję do poprawy swojego bilansu zawodnik może mieć przy okazji potyczki przeciwko Nottingham Forest w ramach 18. kolejki Premier League.