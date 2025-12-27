Jedna decyzja może uruchomić transferową lawinę w Realu Madryt

Vinicius Junior i jego przyszłość w Realu Madryt to temat licznych spekulacji. Cadena SER przekazała natomiast, kto mógłby wzmocnić Królewskich, jeśli Brazylijczyk pożegna się z ekipą z La Liga.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Jeśli dojdzie do rozstania, Real nie będzie czekał. Padło konkretne nazwisko

Vinicius Junior ma kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca 2027 roku. Istnieje jednak realny scenariusz, według którego Brazylijczyk nie przedłuży swojej umowy z klubem. Tym samym bardzo możliwe jest, że zawodnik zostanie sprzedany przez giganta La Liga latem 2026 roku za kwotę nie niższą niż 100 milionów euro. Dochód z takiej transakcji mógłby pomóc Realowi w sfinansowaniu transferu pomocnika, o czym informuje Cadena SER.

Źródło twierdzi, że madrycka ekipa mogłaby wówczas ruszyć po Vitinhę. Portugalski piłkarz obecnie reprezentuje barwy Paris Saint-Germain. W kontrakcie zawodnika ma być zapisana klauzula odstępnego w wysokości 100 milionów euro, którą Real Madryt mógłby aktywować, jeśli Portugalczyk zdecyduje się na zmianę pracodawcy.

Defensywny pomocnik jest 35-krotnym reprezentantem Portugalii. Vitinha trafił do Paris Saint-Germain w lipcu 2022 roku z FC Porto. Kosztował wówczas ponad 41 milionów euro. W trwającej kampanii zawodnik wystąpił łącznie w 23 spotkaniach, w których strzelił dziewięć goli i zanotował osiem asyst. Ponadto piłkarz ma na swoim koncie również występy w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Gdyby transakcja z udziałem Portugalczyka doszła do skutku, mógłby on wypełnić lukę w klubie z Madrytu po rozstaniach z Tonim Kroosem czy Luką Modriciem. Vitinha mógłby także rywalizować o miejsce w składzie z takimi zawodnikami jak Aurélien Tchouameni, Federico Valverde czy Eduardo Camavinga.