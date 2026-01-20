Manchester City podjął decyzję. Talent odejdzie już teraz

Manchester City postanowił rozstać się z jednym ze swoich największych talentów. Oscar Bobb zostanie sprzedany już w tym okienku. David Ornstein ujawnia kwotę, jaką zarobią Obywatele i potencjalnego nowego pracodawcę Norwega.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Manchester City - Bayer 04 Leverkusen

Manchester City gotowy sprzedać napastnika

Kolejna ofensywa transferowa Obywateli to negatywne informacje dla zawodników, którzy już znajdują się w ich kadrze. Jednym z piłkarzy, dla których brakuje miejsca na Etihad, jest Oscar Bobb. Reprezentant Norwegii, uważany za wielki talent, nie może liczyć na regularną grę. Manchester City jest gotowy sprzedać 22-latka.

Wychowanek Vålerengi ma odejść z klubu jeszcze w tym okienku, co potwierdza David Ornstein. Bobb nie może narzekać na brak zainteresowania za strony innych zespołów. W gronie ekip, które rozważają pozyskanie napastnika, są przedstawiciele Premier League, Bundesligi i ligi portugalskiej.

Angielskie media są przekonane, że Norweg preferuje przeprowadzkę do Londynu i grę dla Fulham. Jeżeli The Cottagers poważnie myślą o sprowadzeniu lewonożnego zawodnika, będą musieli zaproponować City około 35 milionów euro.