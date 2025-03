Man City chce sprzedać gwiazdę. Szykuje się głośny transfer

Manchester City planuje sprzedaż Jacka Grealisha latem. Według "Give Me Sport", angielski pomocnik woli przenieść się za granicę niż kontynuować grę w Premier League.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Jack Grealish ma opuścić Manchester City

Manchester City sprowadził Jacka Grealisha w 2021 roku z Aston Villi za 117 mln euro. Reprezentant Anglii nie rozwinął się u boku Pepa Guardioli i wszystko wskazuje na to, że zostanie sprzedany. Po przybyciu na Etihad miał być liderem drużyny, ale jego występy były pełne wahań formy. Skrzydłowy znajduje się w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur.

Choć przeprowadzka do klubu z północnego Londynu to bez wątpienia duża szansa dla zawodnika, jego wynagrodzenie w wysokości 300 tysięcy funtów tygodniowo stanowi ogromną przeszkodę. Sam Grealish poważnie rozważa zmianę otoczenia, by się odbudować.

Według ostatnich doniesień, bardziej realna wydaje się przeprowadzka Anglika za granicę niż dołączenie do Spurs. Przypomnijmy, że 29-latek przez całą karierę był związany z angielskimi zespołami. W bieżącym sezonie zawodnik zanotował dwa gole i pięć asyst w 26 występach we wszystkich rozgrywkach.

Grealish nadal znajduje się na radarze kilku klubów z Europy, w tym Milanu. Jego kontrakt z Manchesterem City obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Angielski gigant nie będzie oczekiwał gigantycznej kwoty za pomocnika. Władarzom zależy na zwolnieniu miejsca w składzie, by umożliwić przybycie nowych piłkarzy.