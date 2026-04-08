Man City chce reprezentanta Anglii. W grze nawet 120 mln euro

16:55, 8. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Źródło: Bild.de / Florian Plettenberg

Manchester City i Manchester United rywalizują o Elliota Andersona - potwierdza Florian Plettenberg z "Bildu". Za pomocnika Nottingham Forest trzeba zapłacić nawet 120 milionów euro.

Pep Guardiola
Na zdjęciu: Pep Guardiola

Elliot Anderson na radarze gigantów z Premier League

Manchester City oraz Manchester United planują pozyskanie w letnim oknie transferowym Elliota Andersona z Nottingham Forest. Reprezentant Anglii przyciąga ogromną uwagę dzięki znakomitemu sezonowi w Premier League, a jego przyszłość stała się jednym z gorących tematów w brytyjskich mediach.

Według Floriana Plettenberga, klub z City Ground spodziewa się ofert sięgających 120 milionów euro za 23-letniego pomocnika. Anderson w bieżącej kampanii strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty w 41 występach. Do Nottingham przeniósł się latem 2024 roku z Newcastle United za około 40 milionów euro.

W kadrze Synów Albionu Andersson zadebiutował we wrześniu tego samego roku i już uchodzi za jednego z faworytów do wyjazdu na nadchodzące mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Dla Manchesteru United pozyskanie Andersona byłoby kluczowe także ze względu na odejścia w środku pola. Kontrakt Casemiro wygasa, a Manuel Ugarte może opuścić klub, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie nowej umowy.

Anderson udowodnił w ostatnich miesiącach, że jest gotowy do rywalizacji na najwyższym poziomie, a jego kontrakt w Nottingham Forest obowiązuje do czerwca 2029 roku. Obecnie drużyna Pepa Guardioli po 31. kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli Premier League, a tuż za nią plasuje się Manchester United, który walczy o powrót do Ligi Mistrzów.

