Man City chce pozyskać bocznego obrońcę. W grze 50 mln euro

19:04, 20. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Football Insider

Manchester City może podjąć próbę pozyskania Tino Livramento z Newcastle United - ujawnił serwis "Football Insider". Klub z St. James' Park oczekuje za prawego obrońcę ponad 50 milionów euro.

Pep Guardiola
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Tino Livramento w kręgu zainteresowań Manchesteru City

Manchester City pewnie pokonał West Ham United (3:0) na Etihad Stadium w 17. kolejce Premier League. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Erling Haaland, a jedno trafienie dorzucił Tijjani Reijnders. Jednym z zawodników, który może opuścić klub, jest Oscar Bobb. Norweski skrzydłowy znalazł się na celowniku Crystal Palace.

Z kolei Newcastle United stoi przed wyzwaniem zatrzymania Tino Livramento. Od momentu dołączenia do klubu z Southampton w 2023 roku za 37 milionów euro, Anglik stał się jednym z najlepszych bocznych obrońców w Premier League. Jego wszechstronność przykuła uwagę Pepa Guardioli, a Manchester City może próbować pozyskać zawodnika w 2026 roku.

Według informacji „Football Insider”, przedstawiciele Newcastle obawiają się, że Livramento może wykorzystać zainteresowanie ze strony The Citizens w negocjacjach kontraktowych. Klub nie chce powtórzyć sytuacji z Alexandrem Isakiem. Saga transferowa mocno zaszkodziła reputacji i pozycji Newcastle w Premier League.

Eksperci sugerują, że najlepszym rozwiązaniem dla St James’ Park będzie próba przedłużenia kontraktu Livramento. Obrońca w bieżącym sezonie rozegrał 16 meczów i zanotował jedną asystę. Jeśli The Citizens zdecydują się na złożenie oferty za Anglika, to muszą przegotować minimum 50 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Pep Guardiola
Man City może rozstać się ze skrzydłowym. Gigant czeka na oferty
Pep Guardiola
Guardiola namaści następcę w Manchesterze City? Jasny sygnał
Hansi Flick
Barcelona szykuje głośny transfer! Na celowniku gwiazda Man City