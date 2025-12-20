Man City chce pozyskać bocznego obrońcę. W grze 50 mln euro

Manchester City może podjąć próbę pozyskania Tino Livramento z Newcastle United - ujawnił serwis "Football Insider". Klub z St. James' Park oczekuje za prawego obrońcę ponad 50 milionów euro.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Tino Livramento w kręgu zainteresowań Manchesteru City

Manchester City pewnie pokonał West Ham United (3:0) na Etihad Stadium w 17. kolejce Premier League. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Erling Haaland, a jedno trafienie dorzucił Tijjani Reijnders. Jednym z zawodników, który może opuścić klub, jest Oscar Bobb. Norweski skrzydłowy znalazł się na celowniku Crystal Palace.

Z kolei Newcastle United stoi przed wyzwaniem zatrzymania Tino Livramento. Od momentu dołączenia do klubu z Southampton w 2023 roku za 37 milionów euro, Anglik stał się jednym z najlepszych bocznych obrońców w Premier League. Jego wszechstronność przykuła uwagę Pepa Guardioli, a Manchester City może próbować pozyskać zawodnika w 2026 roku.

Według informacji „Football Insider”, przedstawiciele Newcastle obawiają się, że Livramento może wykorzystać zainteresowanie ze strony The Citizens w negocjacjach kontraktowych. Klub nie chce powtórzyć sytuacji z Alexandrem Isakiem. Saga transferowa mocno zaszkodziła reputacji i pozycji Newcastle w Premier League.

Eksperci sugerują, że najlepszym rozwiązaniem dla St James’ Park będzie próba przedłużenia kontraktu Livramento. Obrońca w bieżącym sezonie rozegrał 16 meczów i zanotował jedną asystę. Jeśli The Citizens zdecydują się na złożenie oferty za Anglika, to muszą przegotować minimum 50 milionów euro.