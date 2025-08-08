Man City zainteresowany Brazylijczykiem. Tyle trzeba zapłacić

17:54, 8. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  bolade3.com.br

Manchester City uważnie obserwuje Bernardo Zorteę, młodą gwiazdę Gremio - poinformował serwis Bolade3.com.br. Klauzula odstępnego defensywnego pomocnika wynosi 40 milionów euro.

Pep Guardiola

Bernardo Zortea na radarze Manchesteru City

Manchester City pod wodzą Pepa Guardioli nieustannie poszukuje młodych talentów o ogromnym potencjale, które mogłyby wzmocnić drużynę w najbliższych latach. Najnowszym obiektem zainteresowania giganta Premier League jest 18-letni Bernardo Zortea. To utalentowany pomocnik brazylijskiego Gremio, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność w klubie.

Według informacji portalu Bolade3, działacze The Citizens uważnie śledzą rozwój Brazylijczyka, którego klauzula odstępnego została ustalona na poziomie 40 milionów euro. Nastolatek to przede wszystkim defensywny pomocnik, który cechuje się doskonałą techniką. Jego wszechstronność pozwala mu także grać na pozycji środkowego obrońcy, co czyni jeszcze bardziej atrakcyjnym celem transferowym.

Problemy Gremio zaczynają się także na tle kontraktowym. Umowa Zortei wygasa za 12 miesięcy, a negocjacje dotyczące jej przedłużenia nie przebiegają pomyślnie. Klub podejmuje intensywne działania, by zabezpieczyć przyszłość młodego zawodnika, ale impas w rozmowach sprawia, że coraz realniejsza staje się możliwość transferu jeszcze tego lata.

Latem na Etihad Stadium nie próżnowano. Wśród nowych nabytków znaleźli się m.in. Tijani Reijnders z Milanu, Rayan Ait-Nouri z Wolverhampton oraz Rayan Cherki z Lyonu. Łączne wydatki angielskiego giganta na transfery wyniosły aż 176 milionów euro.

