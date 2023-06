fot. Pressfocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag domaga się transferów zawodników z najwyższej półki

Manchester United czeka z finalizacją ruchów na rynku do czasu zmiany właściciela

Działania klubu nie przypadają do gustu Holendrowi

Czerwone Diabły czekają z kluczowymi decyzjami

Erik ten Hag w swoim debiutanckim sezonie na Old Trafford poprowadził zespół do wygrania Pucharu Ligi Angielskiej, a także wywalczył awans do Ligi Mistrzów. Holender ma świadomość, że poprawa rezultatów w kolejnej kampanii wymaga wzmocnień kilku pozycji. Chciałby on otrzymać graczy z najwyższej półki, co wielokrotnie otwarcie przyznawał.

Manchester United wymienia się w kontekście kierunku przeprowadzki wielu zawodników. Najintensywniejsze prace prowadzone są nad transferem Masona Mounta, z którym ustalono już warunki kontraktu.

Dla ten Haga są to jednak działania zbyt powolne. Domagał się on jak najszybszego uzupełnienia kadry, tak aby rozpocząć przygotowania do nowego sezonu w komplecie. Teraz jest zawiedziony, gdyż pewne obietnice nie zostały spełnione.

Rodzina Glazerów nie chce podejmować wiążących decyzji i narażać klub na wydatki, zanim nie zostanie sfinalizowana kwestia przejęcia władzy. Najbliżej kupna Manchesteru United jest katarski szejk Jassim bin Hamad al-Thani.

Zobacz również: Barcelona dopina transferowy hit. Pomagał w nim Lewandowski