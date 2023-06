Robert Lewandowski przyczynił się do tego, że Barcelona dokona transferowego hitu. O szczegółach poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona jest blisko pozyskania czołowego pomocnika na świecie

Piłkarz dołączy do ekipy Xaviego jako wolny zawodnik

Zawodnika do transferu przekonywał Robert Lewandowski

Gwiazda wzmocni Barcelonę. Lewandowski miał swój udział

Barcelona od miesięcy zabiegała o to, aby jej piłkarzem został Ilkay Gundogan. Mistrz Hiszpanii nie ogłosił jeszcze transferu. To jednak kwestia czasu. Piłkarz Manchesteru City jest zdecydowany na dołączenie do ekipy Xaviego.

Gundogan długo zastanawiał się nad tym, czy dołączyć do Barcelony jako wolny zawodnik. Niemiec mógł liczyć na nowy kontrakt w Manchesterze. Finalnie postanowił zmienić otoczenie. Na taki scenariusz namawiał go Robert Lewandowski.

Polak i Niemiec znają się z czasów wspólnej gry w BVB. Do ich spotkania doszło przy okazji meczu ich reprezentacji w Warszawie. Tomasz Włodarczyk (Meczyki) uważa, że to właśnie wtedy Lewandowski przekonywał Gundogana do wybrania Barcelony.

Czytaj także: Saudyjczycy oferowali Lewandowskiemu olbrzymie pieniądze. Polak nawet nie podjął rozmów