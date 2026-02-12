Man Utd ruszył po obrońcę Juventusu. Niespodziewany krok

Juventus musi reagować na rosnące zainteresowanie Pierrem Kalulu ze strony klubów z Premier League. Według Tuttosport Manchester United wyśle swoich skautów na hit z Interem Mediolan.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Juventus chce przedłużyć umowę z Kalulu, Manchester United obserwuje defensora

Juventus może wkrótce zmierzyć się z poważnym naciskiem transferowym w sprawie Pierre’a Kalulu. Francuz jest jednym z najlepszych zawodników Bianconerich w obecnym sezonie i nie opuścił ani minuty w rozgrywkach ligowych pod wodzą Igora Tudora oraz Luciano Spallettiego.

Jego forma nie przeszła bez echa. Jak informuje Tuttosport, obrońca znalazł się na celowniku kilku zagranicznych klubów. Najbardziej konkretne zainteresowanie wykazuje Manchester United. W sobotę na meczu Inter – Juventus na San Siro mają pojawić się dwaj przedstawiciele angielskiego klubu, aby obserwować defensora z bliska.

W Turynie stanowisko jest jasne. Kalulu jest uznawany za jeden z filarów projektu na kolejne lata. Klub wykupił go definitywnie z Milanu zeszłego lata i nie zamierza rozstawać się z nim po jednym udanym sezonie. Aby uciąć spekulacje, Juventus planuje zaproponować mu nowy kontrakt do 2030 roku. Pensja miałaby wzrosnąć z obecnych 2,4 miliona do 3,5 miliona euro za sezon. Pierwsze rozmowy już się rozpoczęły.

Sam zawodnik ma też dodatkową motywację. Liczy na kolejne powołanie do reprezentacji Francji. Dotąd Didier Deschamps powołał go tylko raz na finały Ligi Narodow w czerwcu. Ostatnie miesiące znacząco zwiększyły jego szanse na występ w marcowych meczach towarzyskich. Dobry finisz sezonu może otworzyć mu drogę na mistrzostwa świata.

