Man Utd rozpoczął rozmowy ws. transferu pomocnika

Ruben Neves coraz częściej łączony jest z powrotem do Premier League. Według TeamTalk pomocnik znalazł się na radarze Manchesteru United, który miał już rozpocząć rozmowy z agenetem Portugalczyka.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Neves celem Manchesteru United

Ruben Neves po kilku sezonach spędzonych w Arabii Saudyjskiej znów jest blisko Premier League. Portugalczyk wzbudza duże zainteresowanie Manchesteru United, Newcastle United oraz West Ham United.

Manchester United widzi w Nevesie odpowiedź na swoje problemy w środku pola. Klub potrzebuje większej kontroli i jakości w rozegraniu. Portugalczyk słynie z precyzyjnych podań z głębi boiska i potrafi nadać grze odpowiednie tempo. Dodatkowym atutem są jego uderzenia z dystansu, które mogą wnieść nową jakość do ofensywy zespołu. Od momentu transferu do Al Hilal Neves zdobył już piętnaście bramek.

Manchester United miał już podjąć pierwsze rozmowy w sprawie ewentualnego transferu z agentem zawodnika. Obecna umowa Nevesa z Al-Hilal wygasa po sezonie, co otwiera szanse na transfer.

Newcastle United również szuka wzmocnień w drugiej linii. Klub chce zwiększyć kreatywność i stabilność w środku pola. Swoje argumenty ma także West Ham. Trener Nuno Espirito Santo zna Nevesa z wcześniejszej współpracy i chętnie widziałby go ponownie w swoim zespole. Młoty walczą o utrzymanie i potrzebują jakości na już.

Przyszłość Rubena Nevesa pozostaje otwarta. Każdy z zainteresowanych klubów oferuje inny projekt sportowy. Jedno jest pewne. Jego powrót do Premier League byłby jednym z ciekawszych ruchów nadchodzącego okna transferowego.

Zobacz również: Przełom w sprawie Lewandowskiego. La Liga dała Barcelonie potężne narzędzie