Lewandowski dzięki temu będzie mógł zostać w Barcelonie

FC Barcelona otrzymała realne narzędzie, które może rozwiązać kwestię przyszłości Roberta Lewandowskiego. Po zmianach w przepisach La Liga klub zyskał możliwość przedłużenia kontraktu Polaka mimo problemów z limitem płac.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona z nową opcją ws. kontraktu Lewandowskiego

FC Barcelona od miesięcy zastanawia się, co zrobić z Robertem Lewandowskim po zakończeniu obecnej umowy. Kontrakt napastnika wygasa 30 czerwca przyszłego roku. Nowe przepisy kontroli ekonomicznej La Liga otwierają jednak scenariusz, który jeszcze niedawno wydawał się mało realny.

La Liga wprowadziła nowy artykuł 103 regulaminu. Zgodnie z nim klub może przedłużyć umowę jednemu zawodnikowi niezależnie od tego, czy przekracza limit płac. Wiek piłkarza nie ma znaczenia. Jedynym warunkiem jest to, aby jego wynagrodzenie nie przekraczało ośmiu procent całkowitego kosztu kadry.

W przypadku Barcelony sytuacja Lewandowskiego mieści się w tych ramach. Polak zarabia obecnie około dwudziestu milionów euro brutto rocznie. Przy limicie ustalonym we wrześniu na poziomie ponad trzystu pięćdziesięciu milionów euro, jego pensja stanowi około pięć i sześć dziesiątych procenta całej listy płac.

Barcelona musi jednak pamiętać o przyszłości. W sezonie 2027/2028 klub będzie zobowiązany do zwrotu wygenerowanego kosztu fair play z tej operacji. To oznacza, że decyzja o przedłużeniu umowy musi być elementem szerszego planu finansowego.

Zmiany La Liga obejmują także inne obszary. Wprowadzono zasadę natychmiastowego rozliczania sponsoringów. Kluby mogą też zachować środki ze sprzedaży zawodników zimą i wykorzystać je latem. To rozwiązanie wchodzi w życie od obecnego okna. Nowe przepisy sprzyjają również młodzieży. Barcelona może swobodnie przedłużać kontrakty młodym wychowankom, którzy są krócej niż rok w pierwszym zespole.

