Manchester United odprawiony z kwitkiem. Real nie odpuszcza

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Real Madryt odrzucił ofertę Manchesteru United za Aureliena Tchouameniego

Real Madryt w lipcu 2022 roku pozyskał Aureliena Tchouameniego z AS Monaco, licząc, że będzie to zawodnik odgrywający ważną rolę w drużynie. W ostatnim sezonie jednak piłkarz był mocno krytykowany za swoje występy. W związku z tym jego przyszłość w szeregach Królewskich stanęła pod znakiem zapytania. Wygląda jednak na to, że Xabi Alonso wciąż liczy na zawodnika, co sugerują doniesienia El Chiringuito oraz „The Sun”.

Według tych źródeł, do klubu z Estadio Santiago Bernabeu miała ostatnio wpłynąć oferta z Manchesteru United. Angielski klub poszukuje wzmocnień w linii pomocy, a profil piłkarza Realu Madryt miał być dla Czerwonych Diabłów bardzo atrakcyjny.

Real Madryt miał jednak odrzucić ofertę angielskiego zespołu. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Manchester United nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów. Dodatkowo sam Tchouameni również deklaruje chęć pozostania w Madrycie, pragnąc za wszelką cenę udowodnić swoją wartość.

25-letni Francuz rozegrał dotychczas 146 spotkań w barwach Realu, zdobywając 13 bramek i notując 13 asyst. W samym ostatnim sezonie wystąpił w 58 meczach, grając nie tylko jako defensywny pomocnik – trener Carlo Ancelotti często ustawiał go również na środku obrony.

