Ruben Amorim

Woltemade woli Bayern od Premier League

Nick Woltemade był jedną z rewelacji poprzedniego sezonu Bundesligi. Napastnik VfB Stuttgart zdobył 12 ligowych bramek. Łącznie uzyskał w minionej kampanii 21 punktów klasyfikacji kanadyjskiej biorąc pod uwagę klub i reprezentację. Nic dziwnego, że wzbudził zainteresowanie europejskich gigantów.

Według Christiana Falka, Woltemade trafił na listy życzeń Manchesteru United i Newcastle. Oba kluby potrzebują wzmocnień w ofensywie, ale sam piłkarz nie planuje przeprowadzki na Wyspy. Jego priorytetem jest pozostanie w Niemczech i transfer do Bayernu Monachium.

Bayern już dwukrotnie próbował sprowadzić Woltemade’a. Najpierw oferował 40 milionów euro plus 5 milionów bonusów, później zwiększył ofertę do 50 milionów euro plus kolejne 5 milionów. Stuttgart odrzucił obie propozycje.

Władze Bayernu zmieniły jednak taktykę. Na środowym spotkaniu postanowiono nie składać kolejnych ofert. Klub liczy, że presja finansowa skłoni Stuttgart do powrotu do rozmów. Monachijczycy są świadomi, że 50 milionów euro to duże pieniądze dla ich ligowego rywala i że żadna inna drużyna nie jest gotowa na taki wydatek.

Woltemade nie ukrywa, że zależy mu na transferze do Bayernu, ale na razie pozostaje graczem Stuttgartu. Przyszłość 23-letniego napastnika powinna się wyjaśnić jeszcze tego lata. Jedno jest pewne – w Premier League na razie go nie zobaczymy.

