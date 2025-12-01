Man Utd coraz bliżej transferu byłej gwiazdy Chelsea

07:26, 1. grudnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Football Insider

Manchester United uważnie monitoruje sytuację Conora Gallaghera. Jak poinformował Football Insider, były gwiazdor Chelsea jest coraz bliżej odejścia z Atletico.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Gallagher coraz bliżej transferu do Man Utd

Manchester United ponownie rozgląda się za wzmocnieniem środka pola. Jednym z głównych kandydatów od kilku tygodni pozostaje Conor Gallagher. Anglik wciąż nie może przebić się do podstawowego składu Atletico i coraz wyraźniej widać, że jego współpraca z Diego Simeone nie układa się najlepiej. Według Football Insider Hiszpanie są skłonni zgodzić się na sprzedaż przy ofercie na poziomie około 26 milionów funtów.

Gallagher niedawno wyszedł w pierwszym składzie przeciwko Interowi, ale był to wyjątek, a nie zapowiedź stałej zmiany. Klub jest gotów go oddać na odpowiednich warunkach finansowych. Na ten moment zainteresowanie transferem wykazują Tottenham i przede wszystkim Manchester United.

POLECAMY TAKŻE

Harry Kane
Kane zostanie w Bayernie. Barcelona rusza po inną światową gwiazdę
Ruben Amorim
Gwiazdor Man Utd wraca do formy. Zimowy transfer zostanie zablokowany
Federico Valverde
Valverde opuści Real Madryt? Gigant może wydać 100 mln euro!

Dla samego zawodnika styczeń może być kluczowy. Gallagher myśli o regularnej grze, bo wypadł z kadry Thomasa Tuchela, a przyszłoroczne mistrzostwa świata są coraz bliżej. Powrót do Premier League mógłby pomóc mu w powrocie do reprezentacji narodowej.

Man Utd chce wykorzystać tę sytuację. Football Insider podaje, że klub rozważa różne formy rozliczenia transferu, w tym nawet wymianę z udziałem Kobbiego Mainoo. Niezależnie od ostatecznego formatu rozmów jedno pewne jest, że Gallagher jest blisko pożegnania z Atletico.

Czytaj dalej: Gwiazdor Man Utd wraca do formy. Zimowy transfer zostanie zablokowany