Man Utd coraz bliżej transferu byłej gwiazdy Chelsea

Gallagher coraz bliżej transferu do Man Utd

Manchester United ponownie rozgląda się za wzmocnieniem środka pola. Jednym z głównych kandydatów od kilku tygodni pozostaje Conor Gallagher. Anglik wciąż nie może przebić się do podstawowego składu Atletico i coraz wyraźniej widać, że jego współpraca z Diego Simeone nie układa się najlepiej. Według Football Insider Hiszpanie są skłonni zgodzić się na sprzedaż przy ofercie na poziomie około 26 milionów funtów.

Gallagher niedawno wyszedł w pierwszym składzie przeciwko Interowi, ale był to wyjątek, a nie zapowiedź stałej zmiany. Klub jest gotów go oddać na odpowiednich warunkach finansowych. Na ten moment zainteresowanie transferem wykazują Tottenham i przede wszystkim Manchester United.

Dla samego zawodnika styczeń może być kluczowy. Gallagher myśli o regularnej grze, bo wypadł z kadry Thomasa Tuchela, a przyszłoroczne mistrzostwa świata są coraz bliżej. Powrót do Premier League mógłby pomóc mu w powrocie do reprezentacji narodowej.

Man Utd chce wykorzystać tę sytuację. Football Insider podaje, że klub rozważa różne formy rozliczenia transferu, w tym nawet wymianę z udziałem Kobbiego Mainoo. Niezależnie od ostatecznego formatu rozmów jedno pewne jest, że Gallagher jest blisko pożegnania z Atletico.

