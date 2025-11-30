Gwiazdor Man Utd wraca do formy. Zimowy transfer zostanie zablokowany

Joshua Zirkzee w końcu przełamał długą serię bez bramki, a jego trafienie pomogło Manchesterowi United odwrócić losy meczu z Crystal Palace. Według aCalciomercato gol Holendra może zamknąć spekulacje transferowe.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Zirkzee wreszcie się przełamał w Premier League

Joshua Zirkzee wykorzystał swoją szansę. Kontuzje Seski i Cunhy otworzyły mu drogę do pierwszego składu i napastnik odpłacił się trafieniem w kluczowym momencie meczu. Manchester United przegrywał po rzucie karnym Matety, ale po przerwie drużyna ruszyła, by odwrócić wynik. Zirkzee wyrównał po dośrodkowaniu z lewego skrzydła, przyjmując piłkę na klatkę i uderzając z ostrego kąta obok bramkarza.

Jego gol dał drużynie impuls. Kilka minut później Mount ustalił wynik i przerwał serię trzech spotkań bez zwycięstwa Czerwonych Diabłów. Dla samego Zirkzee trafienie było szczególnym momentem. To jego pierwsza bramka w tym sezonie. Ostatni gol w barwach United padł w kwietniu w Lidze Europy. W Premier League Holender nie trafiał do grudnia ubiegłego roku.

Takie przełamanie ma znaczenie sportowe, ale również transferowe. Manchester United analizuje sytuację w ofensywie i zastanawia się, jak rozwiązać zimowe okno. Drużyna ma szeroki skład w ataku, co w naturalny sposób otwiera pytania o przyszłość zawodników, którzy grają mniej regularnie. Zirkzee jest jednym z nich. Media twierdzą jednak, że wobec rosnącej formy i kontuzji innych zawodników, ekipa z Old Trafford zdecyduje się zostawić Holendra w składzie.

Napastnik wzbudza duże zainteresowanie w Serie A. Czeka na niego przede wszystkim Roma. Klub widzi w Holendrze idealny profil do wzmocnienia linii ataku. Obserwuje go również Milan oraz Juventus.

