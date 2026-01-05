Manchester City obserwuje. Kluczowe tygodnie dla gwiazdy Crystal Palace

Marc Guehi to jeden z tych zawodników, który budzi duże zainteresowanie na rynku transferowym. Konkretne wieści dotyczące przyszłości piłkarza przekazał dziennikarz Ben Jacobs.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Man City może ruszyć po Marca Guehiego

Marc Guehi to 25-latek, który jest obecnie filarem defensywy Crystal Palace. 26-krotny reprezentant Anglii ma kontrakt ważny z klubem z Selhurst Park do końca czerwca tego roku. Jednocześnie nie brakuje spekulacji na temat przyszłości obrońcy. Nowe wieści w tej sprawie przekazał Ben Jacobs.

Źródło przekonuje, że Marc Guehi to piłkarz, którym poważnie zainteresowany jest Manchester City. Do tego stopnia, że klub może spróbować pozyskać zawodnika już tej zimy. Wcześniej pojawiały się natomiast sygnały, że FC Barcelona również chce pozyskać defensora. Niemniej gigant La Ligi nie ma zamiaru wykładać na ewentualną transakcję żadnych pieniędzy, biorąc pod uwagę tak naprawdę jedynie wolny transfer latem.

Tymczasem sternicy Orłów jasno stawiają sprawę. Są gotowi sprzedać swoją gwiazdę, ale pod warunkiem, że pojawi się chętny, który będzie gotowy wyłożyć na transakcję 35 milionów euro. Manchester City nie jest jednak zainteresowany wykładaniem takiej kwoty na transfer z udziałem piłkarza.

Marc Guehi trafił do Crystal Palace w lipcu 2021 roku za ponad 23 miliony euro. Wcześniej zawodnik reprezentował barwy Chelsea. Piłkarz jest jednocześnie wychowankiem The Blues. W trwającej kampanii defensor wystąpił jak dotąd w 31 meczach. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył cztery asysty. Na boisku spędził łącznie ponad 2600 minut.