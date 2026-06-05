Man United zdecydował ws. Fernandesa i wstrzymał rozmowy

Manchester United wstrzymał rozmowy kontraktowe z Bruno Fernandesem. Nie oznacza to jednak, że piłkarz odejdzie. The Mirror sugeruje, że ma to związek z mundialem. Czerwone Diabły po turnieju planują przedłużyć kontrakt ze swoim kapitanem.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes podpisze kontrakt z Man United po MŚ

Manchester United w minionym sezonie osiągnął najlepszy wynik w Premier League od 2023 roku. Podobnie jak wtedy skończyli rozgrywki ligowe na 3. miejscu w tabeli. Oznacza to, że po dwóch latach przerwy wracają do gry na poziomie Ligi Mistrzów. Awans do europejskich pucharów niesie za sobą potrzebę wzmocnień, ale także zatrzymania w klubie największych gwiazd.

Jednym z zawodników, którym wygasa kontrakt w czerwcu 2027 roku jest Bruno Fernandes. Portugalczyk to bez wątpienia największa gwiazda, ale także lider oraz kapitan drużyny. Jego przyszłość była łączona z transferem do innego klubu, ale taki scenariusz można wykluczyć. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami pomocnik niemal na pewno pozostanie na Old Trafford.

Z doniesień The Mirror wynika, że rozmowy ws. nowego kontraktu miały miejsce, ale zostały wstrzymane. Nie jest to jednak związane z brakiem porozumienia. Zawodnik chce skupić się w pełni na nadchodzących Mistrzostwach Świata. Dopiero po turnieju obie strony usiądą do dalszych rozmów. Czerwone Diabły są gotowe zaoferować mu długi kontrakt ze znaczną podwyżką wynagrodzenia. Bruno Fernandes wyraził chęć dalszej gry w barwach Man United i pozostania na Old Trafford na kolejne lata.

Fernandes trafił do Man United zimą 2020 roku ze Sportingu CP. Łącznie wystąpił w 327 meczach, strzelił 107 goli i zaliczył 108 asyst.