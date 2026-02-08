Man United rusza po wielką gwiazdę wartą 100 mln. Chce uprzedzić Liverpool

18:48, 8. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Metro

Manchester United rozważa przeprowadzenie wielkiego transferu w letnim oknie. Jak donosi Metro, Czerwone Diabły mogą spróbować uprzedzić Liverpool.

Michael Carrick
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Van de Ven może opuścić Tottenham. Chcą go giganci

Micky van de Ven mimo słabszego sezonu Tottenhamu nadal cieszy się dobrą opinią. Holenderski defensor imponuje szybkością oraz spokojem w obronie, dlatego kolejne kluby wykazują zainteresowanie tym zawodnikiem. Obecnie Manchester United oraz Liverpool monitorują sytuację stopera, a wcześniej łączono go też z Realem Madryt.

Według doniesień mediów Spurs wyceniają obrońcę nawet na 100 milionów funtów. To bardzo wysoka kwota, jednak w odzwierciedla znaczenie zawodnika. Jest on kluczowym piłkarzem w zespole prowadzonym przez Thomasa Franka.

Tymczasem Czerwone Diabły analizują rynek transferowy, ponieważ kontrakt Harry’ego Maguire’a wygasa 30 czerwca. Priorytetem angielskiego giganta w letnim okienku może więc być wzmocnienie środka obrony.

Tottenham nie ma aktualnie najlepszego okresu, co może mieć wpływ na przyszłość Holendra. Z pewnością wiele zależy od decyzji samego piłkarza. W bieżącym sezonie Van de Ven wystąpił w 31 spotkaniach, w których co ciekawe strzelił siedem bramek i zanotował jedną asystę.

Zobacz także: Chiesa może opuścić Liverpool. Giganci wyrazili zainteresowanie

