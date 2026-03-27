Man United planuje hitowy transfer. Fernandes chce z nim grać

Tonali celem Man United. Fernandes pod wrażeniem gry Włocha

Manchester United musi latem sprowadzić nowego pomocnika, który zastąpi Casemiro. Odejście Brazylijczyka jest już przesądzone, choć w obecnym sezonie znów prezentuje się świetnie. Michael Carrick konsekwentnie na niego stawia, choć wie, że lada moment nie będzie go już na Old Trafford. W przeciągu ostatnich kilku miesięcy media łączyły wiele nazwisk z transferem do Czerwonych Diabłów. Lista życzeń faktycznie jest długa – znajdują się na niej Adam Wharton, Elliot Anderson czy Bruno Guimaraes. Ostatnio Manchester United mocno zainteresował się też innym gwiazdorem Newcastle United. Bardzo dobre recenzje na Old Trafford zbiera Sandro Tonali, a zwolennikiem jego transferu jest nawet Bruno Fernandes.

Portugalczyk uważa, że Tonali byłby brakującym ogniwem drużyny. Jest pod wrażeniem jego umiejętności oraz stylu gry. Manchester United bierze pod uwagę zdanie swojej największej gwiazdy i celuje właśnie w transfer reprezentanta Włoch. „Daily Mail” ujawnia, że wraz z końcem sezonu angielski gigant wystosuje oficjalną ofertę.

Tonali jest chętny, aby zrobić kolejny krok w swojej karierze i odejść do mocniejszej ekipy. Będzie mógł opuścić Newcastle United, o ile zespół nie zakwalifikuje się do europejskich pucharów. To rezultat ustnego porozumienia między stronami. Sroki oczywiście będą chciały na nim dobrze zarobić, wykorzystując swoją pozycję negocjacyjną.