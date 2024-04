SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Bruno Guimaraes chce zostać w Newcastle

Brazylijczyk zdementował plotki o transferze

Pomocnikiem Srok zainteresowany jest Manchester United

Bruno Guimaraes nie chce odchodzić z Newcastle

Newcastle w bieżącym sezonie nie jest w stanie dorównać swoim wynikom z poprzedniej kampanii, w której wywalczyli awans do Ligi Mistrzów. Eddie Howe ze względu na ogromną ilość kontuzji ma do swojej dyspozycji okrojony skład, co wpłynęło na postawę The Magpies w lidze.

Słabe wyniki oraz ewentualne problemy związane z Finansowym Fair Play spowodowały, że zaczęto spekulować o odejściu jednego z liderów drużyny. Bruno Guimaraes w ostatnich tygodniach był często łączony z transferem do Manchesteru United. Jednak brytyjski dziennik The Mirror poinformował, że pomocnik jest zadowolony z życia w Newcastle i nie ma zamiaru opuszczać klubu. Na temat plotek transferowych wypowiedział się też sam piłkarz w wywiadzie dla portalu Globo.

– Nie myślę teraz o przyszłości. Skupiam się na tym co tu i teraz. Jestem skupiony na tym, aby zrealizować cel klubu, jakim jest awans do europejskich pucharów. Jestem tutaj szczęśliwy – powiedział Guimaraes w rozmowie z Globo.

Bruno Guimaraes w tym sezonie rozegrał 44 mecze, w których strzelił 4 bramki i zaliczył 8 asyst.