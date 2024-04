Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio jest nowym trenerem Legii Warszawa

Portugalczyk zremisował w debiucie 1:1 z Rakowem Częstochowa

Tomasz Hajto ostro skrytykował trenera stołecznego klubu

Hajto krytykuje Feio, wytyka mu brak doświadczenia

Goncalo Feio po krótkim rozbracie z piłką 10 kwietnia podpisał kontrakt z Legią Warszawa. Dla Portugalczyka to pierwsze poważne wyzwanie w roli pierwszego trenera na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Do tej pory samodzielnie pracował tylko w Motorze Lublin, z którego odszedł niespełna miesiąc temu.

Zatrudnienie 34-latka w zespole ze stolicy Polski wywołało duże poruszenie w mediach. Krytycznie na temat Goncalo Feio wypowiedział się były reprezentant Polski, a obecnie ekspert Polsatu Sport – Tomasz Hajto. Były obrońca Schalke w ostrych słowach zaatakował Portugalczyka, mówiąc m.in. o jego dokonaniach pozaboiskowych, z których jest znany najbardziej.

– Feio znam tylko z tego co zrobił poza boiskiem. Perypetie rodzinne w Lublinie, kłótnie i rzucanie tackami. Przezywanie rzeczniczki prasowej. Bójka w Rakowie z kierownikiem, a w Krakowie bójka z ochroną. Ja go znam z tego – podsumował Portugalczyka ekspert Polsatu Sport w programie Cafe Futbol.

– Gdzieś w tej narracji sprzedał nam, że jest profesjonalistą. Nie wiem, po czym można to wnioskować, bowiem na dzień dzisiejszy jedyny klub, w którym pracował jako pierwszy trener, to jest Motor Lublin w 1. Lidze – mówił Tomasz Hajto.

– Na dzień dzisiejszy sprzedał w naszym kraju narrację, że jest mega fachowcem, mega profesjonalny, ponieważ kłóci się z kimś, bo nie ma argumentów, żeby kogoś przekonać do swojej wizji. Życzyłbym sobie, żeby był bardziej powściągliwy w swoich wypowiedziach. Żeby nie uczył nas Polaków co mamy robić i co jest profesjonalizmem. Dla mnie on był nigdzie, żeby wypowiadać się, co jest profesjonalizmem – dodał Hajto w programie Cafe Futbol na Polsat Sport.