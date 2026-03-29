Man United już się sparzył. Gwiazda Barcelony odmawia transferu

Manchester United zainteresował się transferem Alejandro Balde. Gwiazdor Barcelony nie zamierza jednak zmieniać klubu. Poinformował już o tym swoich agentów - donosi „Marca”.

Balde nie chce opuszczać Barcelony

Barcelona nie wyklucza sprzedaży kilku swoich zawodników podczas letniego okienka. Ma ambitne plany związane z wzmocnieniami, ale najpierw musi zarobić pieniądze, które przeznaczy na nowe gwiazdy. Wśród tych nazwisk znajduje się Alejandro Balde, który w tym sezonie wyraźnie obniżył loty. Hansi Flick w dalszym ciągu go ceni, ale ma świadomość, że nie zawsze może na niego liczyć. Hiszpan dość często mierzy się z problemami zdrowotnymi, które komplikują plany i założenia niemieckiego szkoleniowca.

Duma Katalonii mogłaby sprzedać Balde, o ile otrzymałaby za niego latem odpowiednią ofertę. Media łączą go z transferem do Premier League. W jego sprawie konkretnie miał działać już Manchester United, który z chęcią widziałby go w swoich szeregach. Problem w tym, że transferu nie chce sam lewy obrońca. „Marca” ujawnia, że o swoich zamiarach poinformował już agentów, którzy będą konsekwentnie odrzucać kolejne propozycje.

Manchester United będzie musiał więc rozejrzeć się za innym kandydatem lub poczekać na interwencje Barcelony. Na ten moment nie ma mowy o transferze, choć samo zdanie Balde może okazać się niewystarczające. Niewiele wskazuje jednak na to, by Blaugrana miała próbować wypchnąć go za wszelką cenę.

22-latek uzbierał w tym sezonie 34 występy i zanotował trzy asysty.