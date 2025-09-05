Man City dokonał sporych zmian w składzie. Oto nowe nabytki Obywateli

Manchester City – transfery w trakcie letniego okna 2025
Manchester City należał do najbardziej aktywnych klubów podczas minionego letniego okienka transferowego. Obywatele wydali na wzmocnienia składu blisko 207 milionów euro, pokazując, że drużyna Pepa Guardioli chce wrócić na właściwe tory po słabszym sezonie. Najdroższym nabytkiem został Tijjani Reijnders, za którego zapłacono aż 55 milionów euro. Oprócz niego szeregi zespołu z niebieskiej części Manchesteru zasiliło kilku innych wartościowych zawodników – Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, James Trafford, Gianluigi Donnarumma, Sverre Nypan czy Marcus Bettinelli.
Jednocześnie na Etihad Stadium doszło do bolesnych rozstań. Angielski klub opuścili bowiem piłkarze, którzy przez wiele lat byli trzonem drużyny The Citizens. Kevin De Bruyne dołączył do SSC Napoli, Ilkay Gundogan zasilił szeregi Galatasaray Stambuł, Ederson wybrał Fenerbahce Stambuł, Kyle Walker przeniósł się do Burnley FC, a Jack Grealish został nowym zawodnikiem Evertonu. Najdroższą sprzedażą okazał się James McAtee, który zasilił Nottingham Forest za 25,5 miliona euro. Ruchy transferowe Manchesteru City jasno pokazują, że ekipa Pepa Guardioli przechodzi transformację.
Manchester City – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Tijjani Reijnders
|środkowy pomocnik
|AC Milan
|55 mln euro
|Rayan Ait-Nouri
|lewy obrońca
|Wolverhampton Wanderers
|36,8 mln euro
|Rayan Cherki
|prawy napastnik
|Olympique Lyon
|36,5 mln euro
|James Trafford
|bramkarz
|Burnley FC
|31,2 mln euro
|Gianluigi Donnarumma
|bramkarz
|PSG
|30 mln euro
|Sverre Nypan
|środkowy pomocnik
|Rosenborg BK
|15 mln euro
|Marcus Bettinelli
|bramkarz
|Chelsea FC
|2,4 mln euro
Manchester City – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|James McAtee
|ofensywny pomocnik
|Nottingham Forest
|25,5 mln euro
|Yan Couto
|prawy obrońca
|Borussia Dortmund
|20 mln euro (wykup)
|Maximo Perrone
|defensywny pomocnik
|Como 1907
|13 mln euro (wykup)
|Ederson
|bramkarz
|Fenerbahce Stambuł
|11 mln euro
|Manuel Akanji
|środkowy obrońca
|Inter Mediolan
|wypożyczenie (1 mln euro)
|Kevin De Bruyne
|ofensywny pomocnik
|SSC Napoli
|bez odstępnego
|Ilkay Gundogan
|środkowy pomocnik
|Galatasaray Stambuł
|bez odstępnego
|Kyle Walker
|prawy obrońca
|Burnley FC
|nie ujawniono
|Vitor Reis
|środkowy obrońca
|Girona FC
|wypożyczenie
|Jack Grealish
|lewy napastnik
|Everton FC
|wypożyczenie
|Claudio Echeverri
|ofensywny pomocnik
|Bayer Leverkusen
|wypożyczenie
|Sverre Nypan
|środkowy pomocnik
|Middlesbrough FC
|wypożyczenie
|Juma Bah
|środkowy obrońca
|OGC Nice
|wypożyczenie
|Issa Kabore
|prawy obrońca
|Wrexham AFC
|wypożyczenie
|Scott Carson
|bramkarz
|bez klubu
|bez odstępnego
Bilans transferowy Manchester City
- Nowi zawodnicy: 7
- Odejścia z klubu: 15
- Wydatki na transfery: 206,9 mln euro
- Zarobki na transferach: 70,5 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Manchesteru City
W trakcie ostatniego letniego okna transferowego z przeprowadzką do Manchesteru City było łączonych kilka gwiazd światowego formatu. Najbliżej przeprowadzki na Etihad Stadium miał być Rodrygo, jednak Brazylijczyk ostatecznie pozostał w Realu Madryt. Na liście życzeń „Obywateli” znajdowali się także Rafael Leao z Milanu oraz Morgan Gibbs-White z Nottingham Forest. Koniec końców żaden z tych ruchów nie doszedł do skutku, ale temat opisywanych transferów może powrócić już w nadchodzącym zimowym oknie.
Czy Manchester City zdobędzie mistrzostwo Anglii w sezonie 2025/2026?
- Tak 14%
- Nie 86%
7+ Votes