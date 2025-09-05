Man City dokonał sporych zmian w składzie. Oto nowe nabytki Obywateli

09:35, 5. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Manchester City przebudował swój skład podczas letniego okienka transferowego. Do zespołu Obywateli przeprowadzili się między innymi Tijjani Reijnders czy Rayan Cherki.

Tijjani Reijnders
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Manchester City – transfery w trakcie letniego okna 2025

Manchester City należał do najbardziej aktywnych klubów podczas minionego letniego okienka transferowego. Obywatele wydali na wzmocnienia składu blisko 207 milionów euro, pokazując, że drużyna Pepa Guardioli chce wrócić na właściwe tory po słabszym sezonie. Najdroższym nabytkiem został Tijjani Reijnders, za którego zapłacono aż 55 milionów euro. Oprócz niego szeregi zespołu z niebieskiej części Manchesteru zasiliło kilku innych wartościowych zawodników – Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, James Trafford, Gianluigi Donnarumma, Sverre Nypan czy Marcus Bettinelli.

Jednocześnie na Etihad Stadium doszło do bolesnych rozstań. Angielski klub opuścili bowiem piłkarze, którzy przez wiele lat byli trzonem drużyny The Citizens. Kevin De Bruyne dołączył do SSC Napoli, Ilkay Gundogan zasilił szeregi Galatasaray Stambuł, Ederson wybrał Fenerbahce Stambuł, Kyle Walker przeniósł się do Burnley FC, a Jack Grealish został nowym zawodnikiem Evertonu. Najdroższą sprzedażą okazał się James McAtee, który zasilił Nottingham Forest za 25,5 miliona euro. Ruchy transferowe Manchesteru City jasno pokazują, że ekipa Pepa Guardioli przechodzi transformację.

Manchester City – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Tijjani Reijndersśrodkowy pomocnikAC Milan55 mln euro
Rayan Ait-Nourilewy obrońcaWolverhampton Wanderers36,8 mln euro
Rayan Cherkiprawy napastnikOlympique Lyon36,5 mln euro
James TraffordbramkarzBurnley FC31,2 mln euro
Gianluigi DonnarummabramkarzPSG30 mln euro
Sverre Nypanśrodkowy pomocnikRosenborg BK15 mln euro
Marcus BettinellibramkarzChelsea FC2,4 mln euro
Kwoty według: „Transfermarkt”

Manchester City – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
James McAteeofensywny pomocnikNottingham Forest25,5 mln euro
Yan Coutoprawy obrońcaBorussia Dortmund20 mln euro (wykup)
Maximo Perronedefensywny pomocnikComo 190713 mln euro (wykup)
EdersonbramkarzFenerbahce Stambuł11 mln euro
Manuel Akanjiśrodkowy obrońcaInter Mediolanwypożyczenie (1 mln euro)
Kevin De Bruyneofensywny pomocnikSSC Napolibez odstępnego
Ilkay Gundoganśrodkowy pomocnikGalatasaray Stambułbez odstępnego
Kyle Walkerprawy obrońcaBurnley FCnie ujawniono
Vitor Reisśrodkowy obrońcaGirona FCwypożyczenie
Jack Grealishlewy napastnikEverton FCwypożyczenie
Claudio Echeverriofensywny pomocnikBayer Leverkusenwypożyczenie
Sverre Nypanśrodkowy pomocnikMiddlesbrough FCwypożyczenie
Juma Bahśrodkowy obrońcaOGC Nicewypożyczenie
Issa Kaboreprawy obrońcaWrexham AFCwypożyczenie
Scott Carsonbramkarzbez klububez odstępnego
Kwoty według: „Transfermarkt”

Bilans transferowy Manchester City

  • Nowi zawodnicy: 7
  • Odejścia z klubu: 15
  • Wydatki na transfery: 206,9 mln euro
  • Zarobki na transferach: 70,5 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Manchesteru City

W trakcie ostatniego letniego okna transferowego z przeprowadzką do Manchesteru City było łączonych kilka gwiazd światowego formatu. Najbliżej przeprowadzki na Etihad Stadium miał być Rodrygo, jednak Brazylijczyk ostatecznie pozostał w Realu Madryt. Na liście życzeń „Obywateli” znajdowali się także Rafael Leao z Milanu oraz Morgan Gibbs-White z Nottingham Forest. Koniec końców żaden z tych ruchów nie doszedł do skutku, ale temat opisywanych transferów może powrócić już w nadchodzącym zimowym oknie.

