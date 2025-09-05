Man City dokonał sporych zmian w składzie. Oto nowe nabytki Obywateli

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Manchester City – transfery w trakcie letniego okna 2025

Manchester City należał do najbardziej aktywnych klubów podczas minionego letniego okienka transferowego. Obywatele wydali na wzmocnienia składu blisko 207 milionów euro, pokazując, że drużyna Pepa Guardioli chce wrócić na właściwe tory po słabszym sezonie. Najdroższym nabytkiem został Tijjani Reijnders, za którego zapłacono aż 55 milionów euro. Oprócz niego szeregi zespołu z niebieskiej części Manchesteru zasiliło kilku innych wartościowych zawodników – Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, James Trafford, Gianluigi Donnarumma, Sverre Nypan czy Marcus Bettinelli.

Jednocześnie na Etihad Stadium doszło do bolesnych rozstań. Angielski klub opuścili bowiem piłkarze, którzy przez wiele lat byli trzonem drużyny The Citizens. Kevin De Bruyne dołączył do SSC Napoli, Ilkay Gundogan zasilił szeregi Galatasaray Stambuł, Ederson wybrał Fenerbahce Stambuł, Kyle Walker przeniósł się do Burnley FC, a Jack Grealish został nowym zawodnikiem Evertonu. Najdroższą sprzedażą okazał się James McAtee, który zasilił Nottingham Forest za 25,5 miliona euro. Ruchy transferowe Manchesteru City jasno pokazują, że ekipa Pepa Guardioli przechodzi transformację.

Manchester City – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Tijjani Reijnders środkowy pomocnik AC Milan 55 mln euro Rayan Ait-Nouri lewy obrońca Wolverhampton Wanderers 36,8 mln euro Rayan Cherki prawy napastnik Olympique Lyon 36,5 mln euro James Trafford bramkarz Burnley FC 31,2 mln euro Gianluigi Donnarumma bramkarz PSG 30 mln euro Sverre Nypan środkowy pomocnik Rosenborg BK 15 mln euro Marcus Bettinelli bramkarz Chelsea FC 2,4 mln euro Kwoty według: „Transfermarkt”

Manchester City – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu James McAtee ofensywny pomocnik Nottingham Forest 25,5 mln euro Yan Couto prawy obrońca Borussia Dortmund 20 mln euro (wykup) Maximo Perrone defensywny pomocnik Como 1907 13 mln euro (wykup) Ederson bramkarz Fenerbahce Stambuł 11 mln euro Manuel Akanji środkowy obrońca Inter Mediolan wypożyczenie (1 mln euro) Kevin De Bruyne ofensywny pomocnik SSC Napoli bez odstępnego Ilkay Gundogan środkowy pomocnik Galatasaray Stambuł bez odstępnego Kyle Walker prawy obrońca Burnley FC nie ujawniono Vitor Reis środkowy obrońca Girona FC wypożyczenie Jack Grealish lewy napastnik Everton FC wypożyczenie Claudio Echeverri ofensywny pomocnik Bayer Leverkusen wypożyczenie Sverre Nypan środkowy pomocnik Middlesbrough FC wypożyczenie Juma Bah środkowy obrońca OGC Nice wypożyczenie Issa Kabore prawy obrońca Wrexham AFC wypożyczenie Scott Carson bramkarz bez klubu bez odstępnego Kwoty według: „Transfermarkt”

Bilans transferowy Manchester City

Nowi zawodnicy: 7

7 Odejścia z klubu: 15

15 Wydatki na transfery: 206,9 mln euro

206,9 mln euro Zarobki na transferach: 70,5 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Manchesteru City

W trakcie ostatniego letniego okna transferowego z przeprowadzką do Manchesteru City było łączonych kilka gwiazd światowego formatu. Najbliżej przeprowadzki na Etihad Stadium miał być Rodrygo, jednak Brazylijczyk ostatecznie pozostał w Realu Madryt. Na liście życzeń „Obywateli” znajdowali się także Rafael Leao z Milanu oraz Morgan Gibbs-White z Nottingham Forest. Koniec końców żaden z tych ruchów nie doszedł do skutku, ale temat opisywanych transferów może powrócić już w nadchodzącym zimowym oknie.