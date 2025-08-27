Rodrygo przejdzie do Manchesteru City? Zapadła decyzja

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo Goes

Manchester City nie sprowadzi Rodrygo

Rodrygo od wielu tygodni znajduje się w centrum transferowych spekulacji i jest nieustannie łączony z opuszczeniem Realu Madryt. Do zamknięcia letniego okienka transferowego pozostało jednak niewiele czasu, a sytuacja brazylijskiego skrzydłowego wydaje się coraz bardziej klarowna. Wszystko wskazuje na to, że 24-letni atakujący zostanie w stolicy Hiszpanii na kolejny sezon. Co więcej, z listy zainteresowanych jego usługami klubów właśnie wykreślono jedną drużynę. To była dla niego jedna z głównych opcji, która mogła stanowić realną alternatywę w przypadku zmiany otoczenia.

Jak dowiedział się Fabrizio Romano, Manchester City podjął bowiem ostateczną decyzję dotyczącą swojej formacji ofensywnej. Obywatele mieli możliwość sprzedaży Savinho do Tottenhamu Hotspur za nawet 70 milionów euro, ale definitywnie odrzucili tę opcję. Tym samym 21-latek zostaje na Etihad Stadium, co automatycznie oznacza, że włodarze mistrzów Premier League nie będą podejmowali dalszych starań o sprowadzenie Rodrygo. Zatem dwukrotny triumfator Ligi Mistrzów nie trafi pod skrzydła Pepa Guardioli i najpewniej nadal będzie przywdziewał koszulkę zespołu Królewskich.

Rodrygo przeszedł do Realu Madryt w 2019 roku z Santosu i od razu stał się jedną z najważniejszych postaci linii ataku drużyny Los Blancos. Do tej pory rozegrał 271 spotkań w barwach stołecznej ekipy, zdobywając 68 bramek i notując 51 asyst. Na swoim koncie ma już dwa triumfy w Lidze Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii czy jedno Klubowe Mistrzostwo Świata. Brazylijczyk jest również regularnie powoływany do reprezentacji swojego kraju. Kontrakt 24-letniego gwiazdora z Realem Madryt obowiązuje do 2028 roku. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia prawego napastnika na około 90 milionów euro.