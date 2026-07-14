Lucas Digne popełnił fatalny błąd. Mikel Oyarzabal się nie pomylił [WIDEO]

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikel Oyarzabal

Hiszpania prowadzi z Francją w półfinale mundialu

We wtorkowy wieczór rozpoczęło się półfinałowe spotkanie mistrzostw świata 2026, w którym reprezentacja Francji mierzy się z Hiszpanią. Starcie dwóch europejskich potęg wielu kibiców określa mianem przedwczesnego finału mundialu i jak dotąd piłkarze nie zawodzą oczekiwań. Początek meczu należał wprawdzie do Francuzów, którzy częściej utrzymywali się przy piłce i stwarzali zagrożenie pod bramką rywali, jednak to Hiszpanie okazali się znacznie skuteczniejsi w decydujących momentach pierwszej części spotkania.

Kluczowa akcja miała miejsce po faulu Lucasa Digne’a na Lamine Yamalu w polu karnym. Lewy obrońca Aston Villi spóźnił interwencję, nie trafił w piłkę i kopnął skrzydłowego Barcelony, dlatego arbiter bez wahania wskazał na jedenasty metr. Do rzutu karnego podszedł niezawodny Mikel Oyarzabal, który pewnym uderzeniem pokonał Mike’a Maignana. Dzięki temu trafieniu reprezentacja Hiszpanii objęła prowadzenie 1:0 w trwającym półfinale mistrzostw świata.

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Przed Francją stoi teraz trudne zadanie odrobienia strat oraz odwrócenia losów rywalizacji. Kylian Mbappe i jego koledzy z pewnością zrobią wszystko, aby doprowadzić do wyrównania, a następnie wywalczyć awans do wielkiego finału. Przypomnijmy, że zwycięzca tego pojedynku zmierzy się z lepszym z drugiego półfinału, w którym o miejsce w meczu o złoty medal rywalizują reprezentacje Anglii oraz Argentyny.