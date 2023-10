IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire jest głębokim rezerwowym dla Erika ten Haga

Jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, angielski obrońca zimą zmieni klub

Poprzedniego lata był bliski transferu do West Hamu

Maguire chce grać. “Mój współczynnik wygranych jest śmiesznie wysoki”

Harry Maguire przeżywa bardzo trudny okres w karierze. Zdaje sobie sprawę, że w Manchesterze United nie może liczyć na regularną grę. Ostatnio, tuż przed przerwą reprezentacyjną, rozegrał pierwszy w tym sezonie ligowy mecz w pierwszym składzie. Było to pokłosie kontuzji sześciu innych defensorów. 30-latek zaprezentował się z dobrej strony, jego zespół wygrał z Brentfordem 2:1, a on sam zanotował asystę. Wie, jednak, że gdy tylko do zdrowia wróci Raphael Varane, ponownie zasiądzie na ławce.

– Nie zamierzam zostać tu przez całe życie, by grać raz w miesiącu. Jeżeli taka sytuacja się utrzyma, jestem pewien, że wraz z klubem zasiądziemy do rozmów. Wierzę w moje umiejętności i jest mi ciężko. Chcę grać i czuć się ważny dla klubu. Na razie nie jestem nawet bliski tego, jak często chciałbym grać – to jest najważniejsze. Moje wyniki pod wodzą menedżera mówią same za siebie. Mój współczynnik wygranych jest śmiesznie wysoki – przekonuje Maguire.

Reprezentant Anglii był bliski odejścia już w minionym oknie transferowym. Czerwone Diabły zażądały jednak od West Hamu zbyt wysokiej kwoty. 30-latek mówi jednak wprost: jeśli jego sytuacja się nie zmieni, zimą znów poszuka nowego pracodawcy.

Maguire wystąpił w tym sezonie w czterech meczach Manchesteru United na wszystkich frontach. Zanotował wspomnianą asystę w spotkaniu ligowym z Brentfordem (2:1).

