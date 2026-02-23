Żukowski gotowy na wielki krok? Borek z odważną prognozą

Mateusz Żukowski to zawodnik, który ostatnio błyszczy skutecznością na zapleczu Bundesligi. Konkretnie na temat piłkarza wypowiedział się Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu".

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Mateusz Borek o przyszłości Mateusza Żukowskiego

Mateusz Żukowski w trakcie minionego weekendu kolejny raz błysnął pod bramką rywali. Jako zawodnik 1. FC Magdeburg zdobył dwie bramki i zaliczył asystę w starciu z FC Schalke 04. Mimo wszystko jego zespół przegrał z ekipą z Zagłębia Ruhry. Tymczasem ciekawymi przemyśleniami na temat zawodnika podzielił się współwłaściciel Kanału Sportowego.

– Letni transfer? Sto procent. Znając doświadczenie negocjacyjne i znajomość rynku Bartka Bolka (agent zawodnika – przyp. red.), być może została wpisana jakaś klauzula o ewentualnym odejściu Żukowskiego do Bundesligi. Myślę, że dostanie kilka grubych propozycji z niemieckiej ekstraklasy – mówił Mateusz Borek w audycji „Moc Futbolu”.

– Ona zawsze kojarzyła się z szybkością. Trzeba mieć motorykę na wysokim poziomie, żeby myśleć o wyższych celach. Żukowski to ma. Nie wiem, czy w Bundeslidze nie będzie przymierzany jako drugi napastnik czy skrzydłowy, gdzie też czuje się komfortowo. Jestem jednak przekonany, że przy takiej dyspozycji to może być jego pierwszy i ostatni sezon w Magdeburgu – dodał dziennikarz.

24-letni napastnik trafił do ekipy z Niemiec w trakcie ostatniego letniego okna transferowego. W tym sezonie Żukowski wystąpił jak na razie w 13 spotkaniach, notując w nich 11 trafień i dwie asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć w niedzielę. Wówczas drużyna Polaka zmierzy się z Karlsruher SC. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30.