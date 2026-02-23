Żukowski gotowy na wielki krok? Borek z odważną prognozą

12:55, 23. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  KanalSportowy.pl

Mateusz Żukowski to zawodnik, który ostatnio błyszczy skutecznością na zapleczu Bundesligi. Konkretnie na temat piłkarza wypowiedział się Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu".

Mateusz Żukowski
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Mateusz Borek o przyszłości Mateusza Żukowskiego

Mateusz Żukowski w trakcie minionego weekendu kolejny raz błysnął pod bramką rywali. Jako zawodnik 1. FC Magdeburg zdobył dwie bramki i zaliczył asystę w starciu z FC Schalke 04. Mimo wszystko jego zespół przegrał z ekipą z Zagłębia Ruhry. Tymczasem ciekawymi przemyśleniami na temat zawodnika podzielił się współwłaściciel Kanału Sportowego.

– Letni transfer? Sto procent. Znając doświadczenie negocjacyjne i znajomość rynku Bartka Bolka (agent zawodnika – przyp. red.), być może została wpisana jakaś klauzula o ewentualnym odejściu Żukowskiego do Bundesligi. Myślę, że dostanie kilka grubych propozycji z niemieckiej ekstraklasy – mówił Mateusz Borek w audycji „Moc Futbolu”.

– Ona zawsze kojarzyła się z szybkością. Trzeba mieć motorykę na wysokim poziomie, żeby myśleć o wyższych celach. Żukowski to ma. Nie wiem, czy w Bundeslidze nie będzie przymierzany jako drugi napastnik czy skrzydłowy, gdzie też czuje się komfortowo. Jestem jednak przekonany, że przy takiej dyspozycji to może być jego pierwszy i ostatni sezon w Magdeburgu – dodał dziennikarz.

24-letni napastnik trafił do ekipy z Niemiec w trakcie ostatniego letniego okna transferowego. W tym sezonie Żukowski wystąpił jak na razie w 13 spotkaniach, notując w nich 11 trafień i dwie asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć w niedzielę. Wówczas drużyna Polaka zmierzy się z Karlsruher SC. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź