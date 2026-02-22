Mac Allister łączony z sensacyjnym transferem. Gwiazdor długo się nie zastanawiał

Alexis Mac Allister stał się celem transferowym ligowego rywala, czyli Manchesteru United. Jak donosi TEAMtalk, otoczenie pomocnika Liverpoolu odniosło się do tych spekulacji.

Mac Allister bohaterem sensacyjnego transferu?

Alexis Mac Allister został bohaterem ostatniego meczu z Nottingham Forest, zdobywając zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry. Z kolei już kilka dni temu pojawiły się doniesienia, że Manchester United jest zainteresowany sprowadzeniem Argentyńczyka na Old Trafford.

Co więcej, sam Sir Jim Ratcliffe naciska na sprowadzenie środkowego pomocnika do swojego klubu, aby wzmocnić drugą linię. Do tych rewelacji odniosło się w końcu otoczenie 27-letniego gwiazdora, a dokładnie jego ojciec. Carlos Mac Allister przyznał, że rodzina czeka na ruch ze strony The Reds w sprawie przedłużenia kontraktu.

– Alexis w tej chwili myśli tylko o Liverpoolu. Czekamy na ofertę przedłużenia kontraktu. Zobaczymy, jaki klub ma plan – odpowiedział zapytany o ewentualny transfer do ligowego rywala.

– Poczekamy i zobaczymy, co wydarzy się w sprawie przedłużenia umowy. To wszystko – stwierdził, kiedy dostał pytanie, czy pomocnik mógłby rozważyć przenosiny do innej ligi, jeśli propozycja Liverpoolu okaże się niesatysfakcjonująca.

Obecnie Argentyńczyk skupia się na grze w zespole pod wodzą Arne Slota, ale brak nowej umowy może wszystko zmienić, choć obecna obowiązuje do 2028 roku. Mimo to zawodnik oczekuje jasnego planu na przyszłość od swojego aktualnego pracodawcy. Jeśli propozycja ze strony angielskiego giganta go nie zadowoli, nie można wykluczyć żadnego scenariusza.

