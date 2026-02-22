Liverpool chce Gordona. Newcastle postawiło sprawę jasno

Anthony Gordon znalazł się na radarze Liverpoolu. Według TEAMtalk, Newcastle United podjęło decyzję w sprawie ewentualnego odejścia swojej gwiazdy.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Anthony Gordon może trafić do Liverpoolu. Trzeba spełnić jeden warunek

Anthony Gordon błyszczy w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, gdzie zdobył już dziesięć bramek. Lepszy od niego jest tylko Kylian Mbappe. Tak niesamowita skuteczność sprawiła, że gwiazdor znalazł się na radarze najsilniejszych ekip Premier League. Sytuację 24-latka śledzą Liverpool, a także Arsenal, Manchester United i City.

The Reds szukają następcy Mohameda Salaha. Gordon imponuje swoją szybkością oraz odważnymi rajdami. To dynamiczny lewoskrzydłowy, który mógłby wzmocnić wiele klubów.

Natomiast Newcastle United nie planuje pozbywać się swojego gwiazdora. Mimo to Sroki mogą zmienić zdanie, jeśli otrzymają naprawdę wysoką ofertę. Niewątpliwie cena za Anglika może być bardzo duża ze względu na dobrą formę i zainteresowanie, jakie wzbudza na rynku transferowym.

W tym sezonie Gordon zdobył czternaście goli i zanotował pięć asyst w 37 meczach we wszystkich rozgrywkach. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 60 milionów euro.

