Chelsea wysłała skautów na mundial. Zainteresowała się gwiazdą Tottenhamu

Chelsea rozważa sprowadzenie Lucasa Bergvalla z Tottenhamu Hotspur. Skauci klubu ze Stamford Bridge obserwują szwedzkiego pomocnika podczas mistrzostw świata - dowiedział się Simon Phillips.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Lucas Bergvall pod lupą Chelsea

Chelsea rozpoczyna nową erę pod wodzą Xabiego Alonso, który ma przywrócić londyński klub do walki o najważniejsze trofea. Hiszpański szkoleniowiec doskonale zdaje sobie sprawę, że osiągnięcie tego celu będzie wymagało odpowiednich wzmocnień kadrowych. Jednym z priorytetów ma być zwiększenie jakości i rywalizacji w środku pola, dlatego działacze ze Stamford Bridge aktywnie analizują dostępne na rynku opcje transferowe.

Jak informuje w mediach społecznościowych Simon Phillips, na radarze Chelsea znalazł się Lucas Bergvall. 20-letni Szwed wzbudził zainteresowanie skautów londyńskiego klubu, którzy bacznie obserwują jego występy podczas tegorocznych mistrzostw świata.

Tottenham Hotspur nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim utalentowanym pomocnikiem. Według doniesień włodarze Kogutów są gotowi rozpocząć rozmowy dopiero w przypadku ofert opiewających na co najmniej 60 milionów euro. Mimo to Chelsea ma rozważać podjęcie próby sprowadzenia młodego zawodnika.

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Jedenastokrotny reprezentant Szwecji trafił do Tottenhamu w lipcu 2024 roku z Djurgardens IF za około 20 milionów euro. Od tamtej pory stopniowo budował swoją pozycję w zespole z północnego Londynu. W minionym sezonie rozegrał 33 spotkania, zdobył jedną bramkę i zanotował pięć asyst. Obecna umowa Bergvalla z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku, co dodatkowo wzmacnia pozycję negocjacyjną działaczy angielskiego giganta.