Łubik wybrał Górnik. Teraz wyjaśnił dlaczego

PressFocus Na zdjęciu: Marcel Łubik

Łubik opowiedział o transferze do Górnika Zabrze

Marcel Łubik ma za sobą znakomity sezon w barwach GKS-u Tychy na poziomie Betclic 1 Ligi. Dobre występy młodego bramkarza sprawiły, że cieszył się sporym zainteresowaniem na rynku transferowym. Ostatecznie 21-latek zdecydował się na przenosiny do Górnika Zabrze, który okazał się najbardziej zdecydowany w swoich działaniach. Dla Trójkolorowych Łubik był jednym z priorytetów na letnie okienko, a rozmowy w sprawie transferu rozpoczęły się już wiosną.

– Jakbym nie czuł tego, że Górnik bardzo mnie chce to by mnie tu nie było. Było duże zainteresowanie moją osobą, co poczułem. Tylko ja chciałem jeszcze skupić się na grze w Tychach. Jednak widziałem duże wsparcie od Górnika, że naprawdę ten klub mnie chce. Że chce ze mną zrobić następny krok. To oczywiście nie jest łatwe, bo bierzesz młodego bramkarza, co jest trochę ryzykiem i tylko na wypożyczenie. Dużo z tego nie masz, bo nie możesz go kupić i to nie jest twój bramkarz. Nie były to najlepsze argumenty, żeby mnie wypożyczyć – powiedział Marcel Łubik na kanale Górnik TV w serwisie YouTube.

– Myślę jednak, że moje umiejętności, sprawiły, że klub i tak bardzo mnie chciał. Czułem to od samego początku. Rozmowy z Górnikiem były bardzo szczere. Wiedziałem, czego Górnik ode mnie oczekuje. Ja od siebie mogę powiedzieć, że zawsze zostawię serce na boisku. Bardzo się cieszę, że zdecydowałem się na ten ruch, bo już po krótkim czasie widzę, że był to bardzo dobry krok – dodał.

Warto przypomnieć również, że według portalu Meczyki.pl, Raków Częstochowa oferował Augsburgowi 1,5 mln euro za transfer 21-latka. Niemiecki klub wycenił go jednak na znacznie wyższą kwotę.

Zobacz również: Przełom w sprawie Górnika? Kluczowy termin coraz bliżej