Liverpool zaoferował 130 milionów za Wirtza. Bayer już zdecydował

Liverpool złożył drugą ofertę za Floriana Wirtza. Tym razem The Reds zaproponowali 130 milionów za Niemca, ale Bayer Leverkusen odrzucił tę propozycję. Chce przynajmniej 150 milionów, o czym donosi Christian Falk z dziennika "Bild".

dpa/Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Liverpool musi zwiększyć ofertę za Wirtza

Liverpool w tym sezonie może być zadowolony ze swoje postawy. Piłkarze Arne Slota zdobyli mistrzostwo Anglii nie pozostawiając innym klubom wątpliwości co do tego, kto był najlepszym klubem minionej kampanii. Nieco gorzej było jednak na poziomie Ligi Mistrzów, gdzie The Reds odpadli już w ćwierćfinale z PSG. Aby taka historia nie miała już miejsca w zbliżającym się nowym sezonie, klub szuka kolejnych transferów.

Do tej pory Liverpool ogłosił oficjalnie transfer Jeremie’a Frimponga, który przeszedł z Bayeru Leverkusen za kilkadziesiąt milionów euro. Teraz zespół z Anfield chce pozyskać inną gwiazdę zespołu Aptekarzy. Według informacji przekazanych przez Christiana Falka z dziennika „Bild”, Liverpool zaoferował 130 milionów za Floriana Wirtza. Bayer jednak tę propozycję odrzucił, oczekując, że oferta wzrośnie do 150 milionów euro.

WIDEO: Skróty meczów Premier League – Liverpool

Florian Wirtz w tym sezonie rozegrał w sumie 45 spotkań, w których zdobył 16 goli oraz zanotował 15 asyst. To drugi z rzędu tak dobry sezon Niemca, który wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 140 milionów euro. Jego aktualna umowa z zespołem Aptekarzy wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Yamal prosi Barcelonę o zgodę na wielki transfer. Laporta nie ma wyjścia