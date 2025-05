Liverpool ogłosił wielki transfer! Oto następca Alexandra-Arnolda

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Jeremie Frimpong oficjalnie został piłkarzem Liverpoolu

Liverpool po zdobyciu mistrzostwa Anglii rozpoczął budowę kadry na następny sezon. Jednym z najważniejszych zadań było oczywiście znalezienie nowego prawego obrońcy. Trent Alexander-Arnold zdecydował się nie przedłużać wygasającej umowy i wybrał ofertę Realu Madryt. The Reds nie musieli długo szukać następcy Anglika, bowiem ogłosili transfer, zanim otwarte zostało okno transferowe.

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że kontrakt z klubem podpisał Jeremie Frimpong. Reprezentant Holandii związał się z Liverpoolem wieloletnią umową, składając podpis pod dokumentem po pozytywnym przejściu badań medycznych.

Frimpong ostatnie kilka sezonów spędził w Bayerze Leverkusen, z którym w sezonie 2023/2024 sięgnął po mistrzostwo Bundesligi. Łącznie w barwach Aptekarzy na przestrzeni czterech i pół sezonów rozegrał 190 spotkań, zdobywając 30 goli i notując 44 asysty. Dwukrotnie trafiał do najlepszej jedenastki ligi niemieckiej w 2023 i 2024 roku.

Dla holenderskiego piłkarza nie będzie to pierwszy kontakt z Premier League. Frimpong to wychowanek Manchesteru City. W drużynie Obywateli nie zdołał przebić się do seniorskiego zespołu, przez co w 2019 roku odszedł do Celtiku Glasgow.

W minionym sezonie Frimpong wystąpił w 48 meczach, w których strzelił 5 goli i zaliczył 12 asyst.