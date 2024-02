Liverpool w letnim oknie transferowym ma ruszyć na rynek w poszukiwaniu środkowego obrońcy. Jak podaje portal SportBILD na liście życzeń The Reds znajduje się Jonathan Tah z Bayeru Leverkusen.

Imago / David Inderlied Na zdjęciu: Jonathan Tah

Jonathan Tah na liście życzeń Liverpoolu

Obrońca ma w kontrakcie klauzulę wykupu w wysokości 18 milionów euro

W gronie zainteresowanych klubów znajduje się również Tottenham

Jonathan Tah w orbicie zainteresowań Liverpoolu

Liverpool już w najbliższym oknie transferowym może przejść kolejne zmiany. Wraz z nowym trenerem do klubu przyjdzie zapewne kilku nowych graczy. Jedną z priorytetowych pozycji do wzmocnienia ma być środek obrony. Portal SportBILD przekazał, że The Reds znaleźli już nawet odpowiedniego kandydata. Zdaniem niemieckich mediów Jonathan Tah może latem trafić na Anfield Road.

Niemiecki obrońca wyrósł na prawdziwego lidera formacji defensywnej w Bayerze Leverkusen. 28-latek z Aptekarzami ma umowę ważną do czerwca 2025 roku, a w kontrakcie jest zapisana klauzula wykupu w kwocie 18 milionów euro. Dla Liverpoolu suma odstępnego nie powinna stanowić problemu, a władze angielskiego klubu z pewnością będą chcieli wykorzystać szansę wzmocnienia zespołu po promocyjnej cenie.

Jonathan Tah w tym sezonie zagrał w 28 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 6 bramek. W barwach Bayeru gra od 2015 roku, gdzie trafił z HSV Hamburg za 7,5 miliona euro. Poza Liverpoolem chętny na pozyskanie Niemca w letnim oknie jest również Tottenham.