Liverpool z kolejnym transferem! Kupili obrońcę z Premier League

Arne Slot

Marc Guehi zamieni Crystal Palace na Liverpool za 35 mln funtów

Liverpool ma za sobą niesamowite lato, podczas którego sprowadzili do klubu kilka nowych gwiazd. Przede wszystkim na uwagę zasługuje transfer Floriana Wirtza, za którego zapłacono 125 milionów euro. Oprócz reprezentanta Niemiec sprowadzili również Hugo Ekitike, Milosa Kerkeza, Jeremiego Frimponga i Giovanniego Leoni. Łącznie na nowych zawodników wydali aż 340 milionów euro.

To jednak nie koniec transferowego szaleństwa w wykonaniu The Reds. Ostatni dzień okna transferowego to aż dwie transakcje, które mają zostać sfinalizowane. Blisko przenosin na Anfield Road jest Alexander Isak, który przeszedł już testy medyczne przed podpisaniem kontraktu. Natomiast drugim transferem tego dnia ma być środkowy obrońca z ligowego rywala.

Nie jest tajemnicą, że od dłuższego czasu Liverpool starał się sfinalizować transakcję z udziałem Marca Guehi’ego. Ostatecznie ta sztuka udała im się w tzw. „Deadline Day”. Z informacji podanych przez Fabrizio Romano wynika, że obie strony doszły do porozumienia. Crystal Palace na sprzedaży reprezentanta Anglii zarobi 35 milionów funtów oraz 10% od następnego transferu.

Guehi spędził na Selhurst Park cztery lata, trafiając do Crystal Palace w 2021 roku z Chelsea. Łącznie dla Orłów rozegrał 161 spotkań, w których zdobył 9 goli. Na swoim koncie ma triumf w Pucharze Anglii oraz Tarczy Wspólnoty.