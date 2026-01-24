Liverpool wytypował następcę Robertsona. Gigant przygotowuje ofertę

Liverpool skierował swój wzrok na gwiazdę Fulham. Jak dowiaduje się portal "TEAMtalk", Antonee Robinson znalazł się na liście życzeń mistrza Anglii.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Antonee Robinson na celowniku Liverpoolu

Liverpool może jeszcze w trakcie zimowego okna transferowego sprzedać Andy’ego Robertsona. Lewy obrońca The Reds znalazł się w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur, który aktywnie poszukuje doświadczonego zawodnika na drugą część kampanii. Wybór londyńskiego klubu padł na kapitana reprezentacji Szkocji, co może zapoczątkować poważne zmiany w defensywie mistrzów Anglii.

W związku z możliwym odejściem Robertsona władze The Reds rozpoczęły już działania mające na celu znalezienie jego następcy. Jednym z głównych kandydatów pozostaje Antonee Robinson z Fulham. Amerykanin znajdował się wysoko na liście życzeń Liverpoolu już latem 2025 roku, jednak wówczas klub zdecydował się na zakontraktowanie Milosa Kerkeza z AFC Bournemouth.

28-letni lewy obrońca, który w przeszłości reprezentował również barwy Evertonu, jest otwarty na transfer na Anfield. Doniesienia płynące z Anglii sugerują, że w najbliższym czasie mistrzowie Anglii mogą złożyć oficjalną ofertę za defensora The Cottagers.

Robinson występuje w barwach Fulham od lata 2020 roku, kiedy przeniósł się do Londynu właśnie z Evertonu. Jego obecna umowa z klubem z Craven Cottage obowiązuje do czerwca 2028 roku. Reprezentant Stanów Zjednoczonych rozegrał dotychczas 202 spotkania dla Fulham, w których zdobył trzy bramki i dorzucił 22 asysty.