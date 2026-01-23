Liverpool może stracić zawodnika. Negocjacje rozpoczęte

Liverpool nie przedłuży kontraktu z Andym Robertsonem. Według "The Athletic", Tottenham Hotspur pracuje nad transferem 31-letniego lewego obrońcy.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Tottenham Hotspur poluje na Andy’ego Robertsona

Liverpool rozczarowuje w bieżącym sezonie Premier League. Zespół prowadzony przez Arne Slota zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli i traci już 14 punktów do liderującego Arsenalu. Wiele wskazuje na to, że w zimowym oknie transferowym z Anfield odejdzie doświadczony zawodnik.

Jak informuje „The Athletic”, Liverpool może opuścić Andy Robertson. Tottenham Hotspur rozpoczął już rozmowy w sprawie transferu 31-letniego lewego obrońcy. Co istotne, sam zawodnik miał przedstawić londyńskiemu klubowi swoje oczekiwania kontraktowe, co może znacząco przyspieszyć negocjacje. Kapitan reprezentacji Szkocji zamierza dalej kontynuować karierę na poziomie Premier League.

Jeszcze niedawno zakładano, że przyszłość Szkota rozstrzygnie się dopiero latem, po wygaśnięciu jego kontraktu z aktualnymi mistrzami Anglii. Tottenham zimą sięgnął już po Conora Gallaghera z Atletico Madryt za 40 milionów euro, a także sprowadził lewego obrońcę Souzę z Santosu

W trwającym sezonie Robertson rozegrał 21 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Doświadczony defensor stracił jednak miejsce w podstawowym składzie na rzecz Milosa Kerkeza. Robertson dołączył do Liverpoolu w 2017 roku z Hull City. Łącznie w barwach The Reds rozegrał 363 mecze, sięgając m.in. po dwa tytuły mistrza Anglii oraz Ligę Mistrzów.