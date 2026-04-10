Liverpool poznał wycenę za następcę Mohmaeda Salaha. Yan Diomande został wyceniony przez RB Lipsk na 87 milionów funtów. Do transferu może dojść już w letnim okienku - przekazuje "Sky Germany".

Na zdjęciu: Mohamed Salah

Yan Diomande wyceniony na 87 milionów funtów. Co zrobi Liverpool?

Liverpool traktuje Yana Diomande jako długoterminowego następcę Mohameda Salaha. Obecni mistrzowie Premier League bardzo chcą pozyskać reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie tego potencjalnego transferu przekazuje „Sky Germany”. Otóż RB Lipsk jest gotowy sprzedać swoją gwiazdę, ale na ich stole musi pojawić się oferta opiewająca na 87 milionów funtów.

Wycena Yana Diomande może szokować, ale nie powinna ona stanowić problemu Liverpoolowi. W przeszłości The Reds potrafili wydać fortunę na wymarzonego zawodnika, a takim niewątpliwie jest skrzydłowy RB Lipska. Skauci z Anfield Road od długich miesięcy obserwują Iworyjczyka i wyrobili sobie o nim tylko pozytywne zdanie.

Liverpool z pewnością będzie chciał szybko zamknąć temat nowego skrzydłowego. Już wiemy, że po sezonie szeregi angielskiego zespołu opuści Mohamed Salah, który przez lata był gwiazdą zespołu. The Reds zatem chcą pozyskać zawodnika na lata i nieprzypadkowo czają się na transfer Yana Diomande.

Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej w trwającej kampanii rozegrał 30 spotkań w koszulce RB Lipska. Statystyki 19-latka są godne pochwały. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 11 trafień, a także zaliczył osiem asyst.