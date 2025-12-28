Liverpool wkrótce może pozyskać gwiazdę. Na celowniku mistrzów Anglii znalazł się Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Za gwiazdę Nerazzurrich trzeba zapłacić 80 milionów funtów - donosi "Football Insider".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Alessandro Bastoni wyląduje w Liverpoolu?

Liverpool nie znajduje się w dobrym położeniu. Mistrzowie Anglii wydali latem mnóstwo pieniędzy na transfery, ale wzmocnienia nie poszły w parze z wynikami. The Reds znajdują się na odległym miejscu w tabeli, a na dodatek wewnątrz klubu robi się bardzo gorąco. Władze z Anfield Road zimą planuje kolejne ruchy kadrowe. Bardzo możliwe, że klub znów wyda mnóstwo pieniędzy na wzmocnienia.

Nie od dziś wiadomo, że Liverpool rozgląda się za nowym stoperem. Marc Guehi dotychczas był celem The Reds, ale Anglik wzbudza spore zainteresowanie na rynku. Serwis „Football Insider” zdradza, że mistrzowie Premier League mogą ruszyć po innego defensora. Jak się okazuje, na celowniku władz z Anfield Road znalazł się Alessandro Bastoni z Interu Mediolan.

Transfer reprezentanta Włoch jednak byłby bardzo kosztowny dla Liverpoolu. The Reds musieliby zapłacić za zawodnika Nerazzurrich aż 80 milionów funtów. Na dodatek defensor niekoniecznie myśli o przeprowadzce. 26-latek doskonale czuje się na Stadio Giuseppe Meazza i nie interesują go zainteresowania innych drużyn.

Alessandro Bastoni w trwającej kampanii rozegrał 20 spotkań w koszulce Interu Mediolan. W tym czasie reprezentant Italii zdołał strzelić jednego gola, a także zaliczył aż pięć asyst.