Barcelona dokonała wyboru. Deco marzy o jego transferze

FC Barcelona na pewno sprowadzi środkowego obrońcę, nie wiadomo tylko kiedy. Jak donosi kataloński Sport głównym celem ma być Marc Guehi. To właśnie o transferze tego piłkarza marzy Deco.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Deco

Guehi głównym celem transferowym Barcelony

FC Barcelona i saga transferowa z udziałem nowego środkowego obrońcy trwa w najlepsze. Wiadomo już, że do klubu na pewno trafi nowy stoper. Na ten moment są jednak dwa kluczowe znaki zapytania. Po pierwsze nie wiadomo kiedy, a po drugie nie wiadomo kto. W mediach można przeczytać sprzeczne informacje dot. planów na zimowe okno transferowe. Kataloński dziennik Sport rozjaśnił sytuację.

W pierwszej kolejności trzeba wspomnieć o kontuzji Andreasa Christensena, który wypadł na ok. cztery miesiące. Mundo Deportivo przewiduje jednak, że z urlopu w tym czasie wróci Ronald Araujo. Wygląda więc na to, że w styczniu nie należy spodziewać się transferu.

Sport informuje, że plan Deco w sprawie środkowego obrońcy jest jasny. Dyrektor sportowy Blaugrany chce, aby do zespołu dołączył Marc Guehi. Transfer ma zostać sfinalizowany od razu po zakończeniu sezonu. Warto dodać, że w takim przypadku będzie to transakcja bezgotówkowa, ponieważ Anglik ma ważny kontrakt z Crystal Palace tylko do czerwca 2026 roku.

Co ciekawe kilka miesięcy temu było blisko, aby Guehi wylądował na Anfield Road. O krok od transferu piłkarza był Liverpool, lecz finalnie cała operacja została wstrzymana, ponieważ Orły nie zdążyły znaleźć odpowiedniego następcy 25-latka.

Guehi będzie miał dużo opcji do wyboru od 1 stycznia. Oprócz Barcelony w grze o jego podpis są także inne topowe kluby. Pozyskaniem stopera wciąż zainteresowany jest Liverpool. W dodatku media piszą także o Realu Madryt i Bayernie Monachium.