Harry Kane wybrał wymarzony kierunek transferu. To byłby duet marzeń

Harry Kane pozytywnie postrzega transfer do Hiszpanii i jest to jego wymarzony kierunek transferu. Jak informuje Don Balon, nie tylko Barcelona obserwuje napastnika.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane byłby otwarty na transfer do Hiszpanii

Harry Kane od kilku tygodni jest łączony z opuszczeniem Bayernu Monachium. Wszystko przez klauzulę wykupu, która według Bilda pozwala Anglikowi na odejście z klubu za kwotę w granicach 60-65 milionów euro. Brak postępu w negocjacjach dotyczących odnowienia kontraktu z Bawarczykami sugeruje, że napastnik rzeczywiście może rozważać kolejną zmianę barw.

W ostatnim czasie wokół Harry’ego Kane’a pojawiło się dużo plotek o przenosinach do Barcelony. Co prawda głos z klubu zaprzecza tym doniesieniom, ale niektóre źródła utrzymują, że Duma Katalonii umieściła Anglika na swojej liście życzeń. Napastnik Bayernu miałby zostać naturalnym następcą Roberta Lewandowskiego, któremu po sezonie 2025/2026 kończy się kontrakt.

Angielski napastnik byłby ponoć zainteresowany prenosinami, a przynajmniej takie wieści opublikował kataloński SPORT. Hiszpania ma być wymarzonym kierunkiem dla Kane’a oraz szansą na walkę o kolejne cenne trofea.

Faworytem w wyścigu jest Barcelona, ale po cichu w tę sprawę zaczyna angażować się też Real Madryt. Według doniesień portalu Don Balon transfer Kane’a na Bernabeu byłby możliwy gdyby sprzedano Viniciusa. Wówczas Kylian Mbappe przeniósłby się na swoją nominalną lewą stronę, a Anglik zająłby miejsce na środku. Obaj mogliby stworzyć prawdziwy duet marzeń.

Trzeba zaznaczyć, że kluby Premier League również mają ochotę na sprowadzenie reprezentanta Anglii. Tottenham, Manchester United i Chelsea to trzy najczęściej wymieniane ekipy.