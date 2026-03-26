Liverpool rusza po gwiazdę z Serie A. To byłby transferowy hit

Liverpool rozgląda się za skrzydłowym. Ekrem Konur na portalu "SportsBoom" przekazał, że Francisco Conceicao z Juventusu jest poważnie rozważany przez The Reds.

Francisco Conceicao w orbicie zainteresowań Liverpoolu

Liverpool zamierza w letnim oknie transferowym wzmocnić skrzydła. W tym tygodniu mistrzowie Anglii ogłosili, że Mohamed Salah nie będzie kontynuował kariery na Anfield po zakończonej kampanii. Egipcjanin występuje od 2017 roku w barwach The Reds i strzelił 255 goli w 435 występach. W angielskim klubie rozpoczęło się więc intensywne poszukiwanie jego następcy.

Według doniesień Ekrema Konura, uwagę The Reds przyciągnął 23-letni Francisco Conceicao z Juventusu Turyn. Portugalczyk znakomicie rozwija się we włoskim gigancie, a w bieżącym sezonie zdobył cztery bramki i dołożył trzy asysty w 34 występach.

Stara Dama zapłaciła za skrzydłowego 32 miliony euro w zeszłym roku. Wcześniej Conceicao reprezentował barwy FC Porto i Ajaxu Amsterdam. Jego dynamiczny rozwój i dorobek w Serie A sprawiają, że wielu ekspertów uważa, iż wyjazd z Włoch to tylko kwestia czasu.

Juventus ma trudny sezon w Serie A i nie jest pewny awansu do Ligi Mistrzów, co może wpłynąć na plany transferowe Conceicao. Mimo to jego kontrakt w Starej Damie obowiązuje do czerwca 2030 roku. Jeśli Liverpool zdecyduje się złożyć atrakcyjną ofertę, władze Juventusu raczej nie przejdą obok niej obojętnie. Conceicao jest postrzegany jako jeden z najbardziej obiecujących skrzydłowych w Europie.