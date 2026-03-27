Liverpool rozważa głośny transfer. Kolejny skrzydłowy na radarze giganta

Anthony Gordon na liście życzeń Liverpoolu

Liverpool szykuje się do dużych zmian w ofensywie, ponieważ latem pożegna się Mohamed Salah. Egipcjanin ogłosił, że po zakończeniu sezonu opuści Anfield. Jego przyszłość może być związana się z ligą saudyjską. Saudyjczycy kuszą futbolowe gwiazdy wysokimi pensjami i atrakcyjnymi warunkami kontraktowymi.

W gabinetach The Reds już trwają intensywne rozmowy nad tym, kto zastąpi Salaha w roli kluczowego skrzydłowego. Jak informuje Ben Jacobs, klub rozważa pozyskanie nawet dwóch wysokiej klasy skrzydłowych, zamiast koncentrować się na jednym transferze.

Na czele listy życzeń The Reds znajduje się Anthony Gordon z Newcastle United. Jak przypomina Jacobs, Liverpool był bardzo blisko jego zakontraktowania już latem 2024 roku. Gordon w trwającym sezonie zdobył 17 bramek i zanotował pięć asyst. Jego dynamika, kreatywność i skuteczność sprawiają, że idealnie wpisuje się w profil piłkarza, którego poszukuje Liverpool. Dodatkowym atutem jest fakt, że zawodnik od lat sympatyzuje z klubem z czerwonej części Liverpoolu, co może ułatwić negocjacje.

Na liście życzeń klubu znajdują się również Michael Olise z Bayernu Monachium oraz Yan Diomande z RB Lipsk. Anthony Gordon ma ważny kontrakt z Liverpoolem do czerwca 2030 roku, a serwis Transfermarkt.de wycenia jego wartość rynkową na 60 milionów euro.