Salah żegna się z Liverpoolem! Wzruszające słowa

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah żegna kibiców Liverpoolu

Mohamed Salah wraz z końcem sezonu opuści szeregi Liverpoolu. Nie wypełni obowiązującego do 2027 roku kontraktu, a zamiast tego zmieni pracodawcę. Zawodnik uznał, że jego czas na Anfield dobiegł końca.

Salah trafił do The Reds w 2017 roku. Od tego czasu stanowił o sile swojej drużyny, zdobywając z nią dwukrotnie mistrzostwo Anglii, a do tego również Ligę Mistrzów. Obecny sezon wyraźnie pokazał, że zaczął już odstawać, choć jego dorobek dalej jest niezły – w 34 meczach uzbierał 10 bramek oraz 9 asyst.

Przyszłość Salaha była tematem medialnych spekulacji na przestrzeni ostatnich miesięcy. Być może po opuszczeniu Liverpoolu przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Przy okazji wtorkowego komunikatu Egipcjanin opublikował film pożegnalny.

– Nigdy nie wyobrażałem sobie, że ten klub, to miasto i ludzie staną się częścią mojego życia. Liverpool to nie tylko klub piłkarski. To historia, duch, nie jestem w stanie wyjaśnić tego komuś, kto nie był jego częścią. Zdobywaliśmy najważniejsze trofea, walczyliśmy razem w najtrudniejszych chwilach. Chcę podziękować każdemu, kto dzielił ze mną ten czas w klubie, zwłaszcza moim byłym i obecnym kolegom z drużyny oraz kibicom. Nie jestem w stanie opisać słowami, jakie wsparcie mi okazywaliście. Pożegnanie nie jest łatwe. Daliście mi najlepszy czas w życiu. Zawsze będę jednym z was. Ten klub będzie domem dla mnie i mojej rodziny. Dziękuję za wszystko – przekazał gwiazdor Liverpoolu w swoim pożegnalnym filmie.